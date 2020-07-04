Meksika’da son 24 saatte 654 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

04 Temmuz 2020 Cumartesi, 09:56

Meksika’da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 654 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs nedeniyle gerçekleşen can kaybı 29 bin 843’e yükselirken; ülkede virüs tespit edilen kişilerin sayısı ise 6 bin 740 artarak 245 bin 251’e çıktı.