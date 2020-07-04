Meksika’da son 24 saatte 654 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

Meksika’da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 654 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 29 bin 843’e yükseldi.

(DHA)
04 Temmuz 2020 Cumartesi, 09:56
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Meksika’da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 654 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs nedeniyle gerçekleşen can kaybı 29 bin 843’e yükselirken; ülkede virüs tespit edilen kişilerin sayısı ise 6 bin 740 artarak 245 bin 251’e çıktı.


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