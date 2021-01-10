Melih Bulu'nun 'Siyaset Meydanı'nda' yaptığı konuşma sosyal medyada gündem oldu

10 Ocak 2021 Pazar, 20:23

KP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan, Rektör Melih Bulu'nun 1999 yılında Siyaset Meydanı programında yaptığı konuşma ortaya çıktı. Bulu'nun konuşması sosyal medyada da gündem oldu.

Bulu o konuşmasında, "İnsanlar üçüncü dalgayı konuşuyorlar 'infomatian technology' diye bir şey çıktı. İşte bilgi teknolojisi dünyayı nereden alıp nereye götürecek, bunun toplum düzenindeki etkileri ne olacak, sınırlar kalkacak, bu tip şeyler var bunlara gözümüzü kapayamayız" derken, "Biz tutturmuşuz bir şey illa milli sınırlar olacak böyle yöneteceğiz falan diye söylüyoruz ama bundan 30 sene sonra çok ciddi şeyler değişecek bu dünyada. Bizim gençler olarak bunlara çok dikkat etmeliyiz çünkü o gelecekte biz yaşayacağız" diye belirtiyor.

İşte Bulu'nun konuşması: