Melih Bulu'nun yardımcısı Prof. Kumbaroğlu'nun intihal yaptığı ortaya çıktı

15 Ağustos 2021 Pazar, 14:01

Boğaziçi Üniversitesi’nde yeni kurulan Veri Bilimi ve Uzay Bilimleri Enstitüsünün belgelerinde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gürkan Selçuk Kumbaroğlu’nun Vikipedi’den intihal yaptığı ortaya çıktı.

BirGün'den Yaren Çolak'ın haberine göre, AKP’li Bulu döneminde kurulmak istenen iki yeni enstitüyü kabul etmeyen Senatörler, ilgili bölümlerden görüş ve bilgi alındıktan sonra gündeme taşınabileceğini vurgulamıştı.

Bunun ardından Kumbaroğlu, 9 Temmuz’da ilgili bölümlere uzay ve veri enstitülerini tanıtan birkaç belge yolladı. Ancak Veri Bilimi Enstitüsü kurulmasıyla ilgili belgenin iki paragrafının Vikipedi’den doğrudan kopyala-yapıştır yöntemiyle ve herhangi bir referans verilmeksizin alındığı Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri tarafından tespit edildi.

KOPYALA YAPIŞTIR

Vikipedi’den kopyala yapıştır belge hazırlayan Prof. Dr. Kumbaroğlu, tepkiye neden oldu. Kayyum rektör Bulu döneminde rektör yardımcısı olmayı kabul eden Kumbaroğlu’nun kopyalama usulü bir belgeye başvurması Bulu’nun intihal tezini hatırlattı.

Veri Bilimi Raporu’nda Vikipedi’den intihal yapıldığı belirtilen bölüm şöyle:

“Veri Bilimi, yapılandırılmış ve yapılandırılmamış verilerden bilgi ve tahminler elde etmek için bilimsel yöntemleri, süreçleri, algoritmaları ve sistemleri kullanan disiplinler arası bir alandır. Veri Bilimi, veri madenciliği ve büyük verilerle ilişkilidir.”

“Veri Bilimi, ‘Gerçek olayları verilerle anlamak ve analiz etmek’ için ‘istatistikleri, veri analizini, makine öğrenimini ve ilgili yöntemlerini birleştirmek için kullanılan bir kavramdır’. Matematik, istatistik, bilgisayar bilimi ve bilgi bilimi bağlamından birçok teknik ve teori kullanır.” Öte yandan intihal içeren belgeyi bölümlere yollayan Kumbaroğlu, Boğaziçi Üniversitesi'nde rektörlüğe aday olduğunu açıklayan 19 profesörden de biri.