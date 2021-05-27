Melih Bulu'ya 'devlet memurluğu' için Medeniyet Üniversitesi'nde kadro açıldı!

27 Mayıs 2021 Perşembe, 17:55

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Boğaziçi Üniversitesi'ne 2 Ocak 2021 tarihinde rektör olarak atadığı ancak devlet memuru olmayan Prof. Dr. Melih Bulu için İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde kadro açıldığı iddiası doğrulandı. Bulu, İstanbul Medeniyet Üniveristesi'ndeki kadroya yerleştirildi.

Bulu, daha önce vakıf üniversitelerinde çalıştığı için devlet memuru sayılmıyordu ve bu yüzden, resmen rektör olarak göreve başlayamamıştı. Bulu'nun devlet memuru olabilmesi için İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde 28 Şubat'ta bir kişilik profesörlük kadrosu açıldığı ortaya çıkmıştı.

BULU İÇİN YASAL ORTAM HAZIRLANDI



Yükseköğretim Kurulu (YÖK) rektör olmak için kadroya gerek olmadığını söylese de Boğaziçi Üniversitesi'nin Senato kararları, Bulu'nun profesör ve ardından rektör olması için belirli kriterler öngörüyor. Bulu'nun rektörlüğünün yasal zemine oturtulması için aranan memuriyet görevi bulundu ve rektörlüğü için yasal ortam hazırlanmış oldu. Bulu, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalına profesör olarak yerleştirildi.

BULU'YA ÖZEL KADRO İLANI

Medeniyet Üniversitesi tarafından açılan profesör kadrosu ilanın Bulu'ya özel açıldığı iddiası daha önce gündeme gelmişti. Bu kadroya ilişkin İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nin Personel Daire Başkanlığı web sitesinde yer alan ilandaki şartlar Bulu'nun uzmanlık alanıyla neredeyse birebir örtüşüyordu. Başvuruda, aranan profesörün nitelikleri, "Yönetim ve organizasyon alanında doçent olup, inovasyon ve rekabet alanında bilimsel çalışmaları olmak. Yükseköğretim Kurumunda Stratejik Yönetim ve Oyun Teorisi derslerini vermiş olmak" ifadeleriyle belirtiliyordu.

YÖK 'KADROYA GEREK YOK' DEMİŞTİ

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı, 5 Ocak'ta yaptığı açıklamada Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi için rektörlük başvuru şartlarını sağladığını, kadroya gerek olmadığını savunmuşu.