Melih Gökçek, Gökhan Özoğuz'u hedef aldı

18 Mayıs 2020 Pazartesi, 23:57

Ankara'da FETÖ iddiaları nedeniyle görev bıraktırılan AKP'li eski Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek, Tarihi Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde bir klip çekimi için drift yapan bir motorsiklet ile video paylaşarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansu Yavaş'ı, "Yılın skandalı... Mansur Yavaş’ın yakın adamlarından Alper Kaya, kent konseyinin ve basın müşaviri Volkan Gültekin’in talimatı ile Hacı Bayram-I Veli hazretlerinin türbesi önünde şerefsizce motosikletle drift yaptı. Mansur Yavaş başka yer bulamadın mı? Tam CHP’li oldun..." sözleriyle hedef almıştı.

Fakat daha sonra Alper Kaya isimli kişinin hem Osman Gökçek'in okul arkadaşı olduğu hem de Beyaz TV'de sunuculuk yaptığı ortaya çıktı.

Söz konusu olay gün yüzüne çıkınca şarkıcı Gökhan Özoğuz'dan "Yalan rüzgarla gemi yol almaz!" tepkisi geldi. Özoğuz'un tweetini alıntılayan Göçek, "Söylediğini ispat eden şerefli, edemeyen şerefsizdir” sözleriyle cevap verdi.

Şarkıcı Özoğuz, ortaya atılan asılsız iddiaya, "İşte bunun gibi sahte hareketler yapanlar olduğu için, kimsenin yapılan haberlere, Sahte hayalet hesaplarla yalandan Gündem olan başlığına ve o taraftan yapılan hiçbirşeye inancı ve güveni kalmadı. Yalan rüzgarla Gemi yol almaz!" sözleriyle tepki gösterdi.

Gökhan Özoğuz'un bu tepkisine Gökçek, "Gökhan 'Söylediğini ispat eden şerefli, edemeyen şerefsizdir' sözüne katılır mısın? Katılırsan sana birkaç sorum olacak. Cevap vermezsen zaten cevabı almış olacağız." sözleriyle karşılık verdi.