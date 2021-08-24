Memur ve memur emeklisi zam oranları açıklandı: Kim ne kadar zam alacak? İşte kuruşu kuruşuna yeni memur maaşları...

24 Ağustos 2021 Salı, 12:19

Memur ve memur emeklilerinin yeni zam oranlarını belli oldu. 4.2 milyon memur ile 2.2 milyon memur emeklisinin zam pazarlığında yeni zam oranları, 2022'nin ilk altı ayı yüzde 5, ikinci altı ayı yüzde 7, 2023'ün ilk altı ayı yüzde 8, ikinci altı ayı yüzde 6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, seyyanen zam yerine sendika üyesi olan çalışanların ücretini 400 liraya çıkardıklarını belirtti.

3600 ek gösterge ile sözleşmelilere kadro konusu ise 'sözde' kaldı. İktidar ile Memur-Sen “anlaştık” dedi ancak törende imza atılmadı.

KÜMÜLATİF ARTIŞ YÜZDE 38

Yapılan zamla birlikte sendika üyesi bekar idari hizmetler sınıfında 4.060 TL alan bir memurun maaşı gelecek yılın ilk yarısında 4.580 TL, ikinci yarısında da 4.900 TL'ye çıkacak. Bir sonraki yıl ise ilk yarıda 5.292 TL, ikinci altı ayda da 5.610 TL olacak. Böylece iki yıllık kümülatif artış yüzde 38.17 olacak. Bir mühendisin 7.359 TL olan maaşı gelecek yıl ilk yarıda 7.814, ikinci yarıda da 8.361 TL'ye çıkacak. 2023 yılında da ilk yarıda 9.030, ikinci altı ayda da 9.572 TL'ye yükselecek.

MAAŞ TABLOSUNU PAYLAŞTI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 6'ncı Dönem Toplu İş Sözleşmesinin imzalandığını duyurarak zam sonrası alınacak maaş tablosunu paylaştı.

Tabloya göre 2022 Ocak-Haziran maaşında;

Mühendis , 2021 Temmuz ayında 7,902 lira alıyorken, Ocak ayında 8,385 lira maaş alacak.

, 2021 Temmuz ayında 7,902 lira alıyorken, Ocak ayında 8,385 lira maaş alacak. Şef , 2021 Temmuz ayında 6,051 lira alıyorken, Ocak ayında 6,441 lira maaş alacak.

, 2021 Temmuz ayında 6,051 lira alıyorken, Ocak ayında 6,441 lira maaş alacak. Öğretmen , 1/4, 2021 Temmuz ayında 6,415 lira alıyorken, Ocak ayında 6,823 lira maaş alacak.

, 1/4, 2021 Temmuz ayında 6,415 lira alıyorken, Ocak ayında 6,823 lira maaş alacak. Öğretmen , 9/1, 2021 Temmuz ayında 5,822 lira alıyorken, Ocak ayında 6,201 lira maaş alacak.

, 9/1, 2021 Temmuz ayında 5,822 lira alıyorken, Ocak ayında 6,201 lira maaş alacak. Hizmetli 15/1, 2021 Temmuz ayında 4,983 lira alıyorken, Ocak ayında 5,320 lira maaş alacak.

2023’ÜN SONUNDA MEMUR MAAŞLARI (NET)

Sendika üyesi, evli ve 2 çocuklu kamu görevlisi:

Hizmetli 15/5 - 6.516 lira

Öğretmen 9/1 - 7.594 lira

Öğretmen ¼ - 8.358 lira

Şef 4/1 - 7.890 lira

Mühendis 8/1 - 10.271 lira

Sendika üyesi bekar kamu görevlisi:

Hizmetli 15/5 - 5.700 lira

Öğretmen 9/1 - 7.760 lira

Şef 4/1 - 7.192 lira

Hemşire ¼ - 8.872 lira