Merkez 1 haftalık swap faizini yüzde 9.75'e yükseltti

Merkez Bankası bir hafta vadeli swap faizini yüzde 8.25'ten yüzde 9.75'e yükseltti.

cumhuriyet.com.tr
21 Ağustos 2020 Cuma, 10:27
Abone Ol google-news

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bir hafta vadeli swap faizini yüzde 8.25'ten yüzde 9.75'e yükseltti.

Swap faizi, öncesinde yüzde 8.25 ile politika faizine endeksliydi.

BloombergHT'nin haberine göre, Merkez Bankası'nın mevcut durumda 11.2 milyar dolarlık swap portföyü bnulunuyor.


Video Haberler