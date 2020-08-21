Merkez 1 haftalık swap faizini yüzde 9.75'e yükseltti
Merkez Bankası bir hafta vadeli swap faizini yüzde 8.25'ten yüzde 9.75'e yükseltti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bir hafta vadeli swap faizini yüzde 8.25'ten yüzde 9.75'e yükseltti.
Swap faizi, öncesinde yüzde 8.25 ile politika faizine endeksliydi.
BloombergHT'nin haberine göre, Merkez Bankası'nın mevcut durumda 11.2 milyar dolarlık swap portföyü bnulunuyor.
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