Merkez Bankası açıkladı: 3,4 milyar dolar artması bekleniyor
TCMB'den zorunlu karşılık düzenlemesine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Alınan bu kararla birlikte 1 Ekim 2021 itibarıyla Türk lirası cinsinden zorunlu karşılık tesislerinin yaklaşık 13,9 milyar lira, döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılık tesislerinin ise yaklaşık 3,4 milyar dolar karşılığı tutarında artması beklenmektedir" denildi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yabancı para zorunlu karşılık oranlarını 200 baz puan artırdı. Buna göre, vadesiz ve 1 yıla kadar vadeli döviz hesapları için zorunlu karşılık oranı yüzde 23'e yükseldi.
TCMB, zorunlu karşılık düzenlemesi ile Türk lirası cinsinden zorunlu karşılık tesislerinin yaklaşık 13,9 milyar lira, döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılık tesislerinin ise yaklaşık 3,4 milyar dolar artmasının beklendiğini bildirdi.
TCMB'den yapılan açıklamada, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda, parasal aktarım mekanizmasının etkinliğinin artırılması için zorunlu karşılık düzenlemesinde değişikliğe gidildiği ifade edildi.
SONLANDIRILACAĞI İLAN EDİLMİŞTİ
1 Temmuz'da Türk lirası zorunlu karşılıkların döviz cinsinden tesis edilmesi imkanı azami oranının yüzde 20'den yüzde 10'a düşürüldüğü, döviz cinsinden mevduat ve katılım fonuna uygulanan zorunlu karşılık oranlarının da tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırıldığı anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Ayrıca, Türk lirası zorunlu karşılıkların döviz cinsinden tesis edilmesi imkanının sonlandırılacağı da ilan edilmişti. Bu çerçevede, söz konusu imkan 1 Ekim 2021 tesis tarihinde yüzde 10'dan sıfıra düşürülerek sonlandırılacak olup, aynı tarihte yürürlüğe girmek üzere yabancı para mevduat ve katılım fonuna uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırılmasına karar verilmiştir. Alınan bu kararla birlikte, 1 Ekim 2021 itibarıyla Türk lirası cinsinden zorunlu karşılık tesislerinin yaklaşık 13,9 milyar lira, döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılık tesislerinin ise yaklaşık 3,4 milyar dolar karşılığı tutarında artması beklenmektedir."
İlgili Haberler
- Aziz Konukman açıkladı! Dövizin ucuzlaması, enflasyonun tek haneye düşmesi hayal
- Faik Öztrak'tan Merkez Bankası açıklaması: Döviz kasasında 21 milyar dolar açık var
- CHP sözcüsü Öztrak’tan Erdoğan’a 'döviz rezervi' yanıtı: "Verdiği rakamlara bakarsanız hac farz olmuş"
- Döviz hesapları rekor kırdı
Video Haberler
- Canlı yayında AKP'li Çelik'e yanıt verdi
- Antalya'da korkunç sopalı 'gürültü' kavgası
- Şaşkına çeviren anlar! Denize girmeye devam ettiler
- Özdemir'in Fatih Erbakan'ı yayına almama gerekçesi
- Esnafın '128 milyar dolar' çıkışı
- Trafikte korku dolu anlar! Yaptığı cezasız kalmadı
- Trafikte makas atan sürücü trafiği tehlikeye soktu
- Kız çocuğunu kaçırmak isterken öldüresiye dövüldü
- Trabzon'da Akşener'e sloganlı karşılama
- İstanbul'da korsan otoparkçılar suçüstü yakalandı
En Çok Okunan Haberler
- Bill Gates’ten bir pandemi uyarısı daha
- Marmara Denizi'nde dev köpek balığı yakalandı
- Türeci ve Şahin'den 'endişeliyiz' mesajı
- Sedat Peker ve bir milletvekiline suikast...
- Trabzon'da Akşener'e sloganlı karşılama
- Nagehan Alçı, Afganistan'a gitti
- Mikrofonu aldı, öğrencilere tehdit yağdırdı!
- Esin Şenol’a çirkin saldırı
- İYİ Parti'den, küfreden AKP'li Mehmet Sekmen'e protesto
- Meteoroloji'den 4 il için kuvvetli yağış uyarısı