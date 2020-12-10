Merkez Bankası net rezervleri 1,85 milyar dolar arttı

10 Aralık 2020 Perşembe, 15:56

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, bir önceki hafta 13 milyar 732 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, 4 Aralık ile sona eren haftada 15 milyar 585 milyon dolara geldi. Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri de bir haftada 2 milyar 495 milyon dolar artış gösterdi.

Bir önceki hafta 43 milyar 899 milyon dolar olan rezervler, 4 Aralık ile sona eren haftada 46 milyar 394 milyon dolara geldi. Merkez Bankası altın rezervleri 40 milyar 299 milyon dolar seviyesinden 40 milyar 256 milyon dolar seviyesine, toplam rezervleri 84 milyar 198 milyon dolar seviyesinden 86 milyar 650 milyon dolar seviyesine geldi. Brüt rezervler 13 Aralık 2013'te 115 milyar 144 milyon dolar ile tarihi zirvesini gördü. Merkez Bankası döviz rezervleri 2019 sonunda 81 milyar 240 milyon dolar, altın rezervleri 2019 sonunda 25 milyar 79 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.



