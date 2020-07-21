Merkezefendi'de çocuklar ve kadınlar için bilim merkezi

21 Temmuz 2020 Salı, 09:23

Merkezefendi Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Merkezefendi Kadın Çocuk Yaşam Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılış törenine CHP Denizli İl Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcıları Fatma Atıcı Bakcan, Necdet Yılmaz ve Fatih Coşkun, CHP Merkezefendi İlçe Başkanı Ali Osman Horzum, CHP Merkezefendi İlçe Kadın Kolları Başkanı Işık Kodal Kurt, CHP il ve ilçe yöneticileri, Merkezefendi Belediyesi Meclis Üyeleri, muhtarlar ile vatandaşlar katıldı.

BİLİM YUVASI

Başkan Doğan, ilçeye Kadın Çocuk Yaşam Merkezleri kazandırmaya devam ettiklerini belirtti. Doğan, “Kadın Çocuk Yaşam Merkezlerimizde çocuklarımız için akıl oyunları, robotik kodlama, satranç, dil kursları ve müzik kursları olacak. Yine burada kadınlarımız için spor ve onların istediği kurslarımızı da burada açacağız. Tabi onlar isterse onlara aynı zamanda meslek edindirme kursları da açacağız. İlçemize bu merkezlerimizi kazandırmaya devam edeceğiz” dedi.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Bu dönemde biraz daha üretim odaklı, üretime dayalı projelerle sizlerin karşısına çıkacağız. Söz verdiğimiz gibi projelerimizi tek tek mahallelerimizde gerçekleştirmeye başladık. Bu dönemde hizmet, direk mahallelerimize gelecek. Mahallelinin ihtiyacı olan, o mahalle de ihtiyaç duyulan projelerle karşınıza çıkacağız. Bu çok önemli bizim için. Her mahalleye, aynı şekilde, eşit bir şekilde hizmet götüreceğiz. Merkezefendi’yi daha da güzelleştirmek için çalışıyoruz” diye konuştu.

Eğitime ciddi bir yatırım yapacaklarını belirten Başkan Doğan, “Çocuklarımız, gençlerimiz bu dönemde bizim için çok önemli. Gençlerimizin istihdam sorununu biliyoruz. Onlar için de yakında bir kariyer merkezini hep birlikte kuracağız. Merkezefendi Mahallemizin bazı sorunları var. Şu an alt yapı çalışmaları başladı. Alt yapı çalışmaları bitince Merkezefendi Mahallemizin üst yapısını da yapıp Merkezefendi Mahallemizin çehresini değiştirmek istiyoruz. Bunun yanı sıra diğer yapısal projelerimiz, prestij projelerimiz devam ediyor. Bu dönemde eğitime ciddi bir yatırım yapacağız” dedi.

“ÇOCUKLAR BURAYA GÖNÜL RAHATLIĞI İLE GELSİNLER”

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Kurslar, çocuklar için açıldı. Anneler ve babalar, buralara çocuklarınızı getirin. Çocuklarınız burada doğru düzgün eğitim alsın. Sizler işteyken, gönül rahatlığıyla çocuklarınızı burada bizlere teslim edebilirsiniz. Hem bu şekilde kadın istihdamını arttırmak istiyoruz hem de aile ekonomisine destekte bulunmak istiyoruz. Çünkü şunu biliyoruz. Etüt merkezleri çok pahalı. Ya da size uzakta ulaşım ücretlerini karşılayamıyorsunuz. İşte buralar sizler için açıldı. Buraları istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Talep ettiğiniz başka kurslar olursa da buralarda sizler için açacağız. Eylül dönemiyle birlikte kadınlar için kurs merkezlerimiz de açılacak. Merkezefendi Kadın Çocuk Yaşam Merkezimiz Merkezefendimize hayırlı ve uğurlu olsun” diye konuştu.

Açılış konuşmasının ardından protokol üyeleri kurdele kesimini gerçekleştirdi. Açılışın ardından Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, CHP Denizli İl Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, CHP Merkezefendi İlçe Başkanı Ali Osman Horzum, Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcıları Fatma Atıcı Bakcan, Necdet Yılmaz ve Fatih Coşkun, Merkezefendi Belediye Meclis Üyeleri, CHP il ve ilçe yöneticileri ile birlikte Kadın Çocuk Yaşam Merkezleri'nin ilk olan, 2019 yılında hizmete giren Akkonak Kadın Çocuk Yaşam Merkezi’ni ziyaret etti.