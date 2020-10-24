Merkez’in son faiz kararı sonrası, dün dolar 7.9895, Avro 9.4468 liraya kadar yükseldi
Bankacılara göre “daha öngörülemez” bir döneme girilirken, JP Morgan, son kararın belirsizlik yarattığını, bunun TCMB’nin itibarını olumsuz etkileyeceğini kaydetti.
Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu’nun, son toplantısında faiz konusunda “topu taca atması”, mali piyasaları haftanın sonu gününde de etkilemeye devam etti.
Dolar/TL, TCMB’nin beklentilerin aksine politika faizini sabit tutup onun yerine sıkılaştırmayı faiz koridoru ve likidite ile yapabileceği koridoru genişletme adımının ardından dün de yeni tarihi zirvede seyretti. Gün için de 7.9300-7.9895 lira arasında sürekli dalgalanan dolar, günü de 7.97 lira seviyesinde kapattı. 9.4468 liraya kadar çıkan Avro da günü 9.42 lira seviyesinde tamamladı.
TCMB’nin son kararı sonrası yabancı yatırımcılarından gelen ilk yorumlara göre, Türkiye pozisyonunda iyimser bir nokta beklenmiyor.
ESKİ HUYUNA DÖNDÜ
TCMB’nin politikası ve piyasa beklentilerini yönetebilme kabiliyeti sorgulanıyor. Bankacılara göre karar “daha öngörülemez ve şeffaf olmayan bir para politikası çerçevesine geri dönmek” anlamına geliyor. Yatırım bankası JP Morgan da şu yorumu yaptı: “TCMB eski huyuna geri döndü.” Örtülü faiz artırımının, politika faizinde yapılan açık bir artırım kadar etkili olamayacağını da belirten banka, son kararın belirsizlik yarattığını, bunun TCMB’nin itibarını olumsuz etkileyeğini kaydetti.
En Çok Okunan Haberler
- Valilikten İmamoğlu açıklaması
- İşte Mustafa Sarıgül'ün atadığı ilk isim
- Koray Aydın sessizliğini bozdu
- Erdoğan'dan kritik 'İstanbul' açıklaması
- İsmailağa'nın fıkıhçısından 'komünizm' yorumu
- İstanbul'da bu ilçelerde yaşıyorsanız dikkat!
- Hüsnü Mahalli'den vaadedilmiş topraklar üzerine!
- Koca, koronavirüs aşısının yapılacağı tarihi açıkladı
- İnce’nin fotoğraf çıkışına CHP’den tepki
- Mahkeme heyeti topu BAM'a attı
Video Haberler
- GSM bayisinde çalışanlar yemeğe çıkınca mahsur kaldı
- Türkiye'de ölmeden grip aşısı olmak yasak
- Antalya'da otel baskını! Dakikalarca işkence yaptılar
- Ankara'da operasyon: Çok sayıda gözaltı var
- Akşener'e esnaftan yanıt: Siftah etmeden kapatıyoruz
- 7. kattan düşen genç kız hayatını kaybetti
- Görenler dondu kaldı: Nöbet geçiren adamın talihsiz anı
- Taksiciden müşteriye: Seni gebertirim kadın!
- Tüyler ürperten görüntü! Sular çekilince ortaya çıktı
- Çaldıkları aracı iterek benzin istasyonuna getirdiler
En Çok Okunan Haberler
- Valilikten İmamoğlu açıklaması
- İşte Mustafa Sarıgül'ün atadığı ilk isim
- Koray Aydın sessizliğini bozdu
- Erdoğan'dan kritik 'İstanbul' açıklaması
- İsmailağa'nın fıkıhçısından 'komünizm' yorumu
- İstanbul'da bu ilçelerde yaşıyorsanız dikkat!
- Hüsnü Mahalli'den vaadedilmiş topraklar üzerine!
- Koca, koronavirüs aşısının yapılacağı tarihi açıkladı
- İnce’nin fotoğraf çıkışına CHP’den tepki
- Mahkeme heyeti topu BAM'a attı