Merkez’in son faiz kararı sonrası, dün dolar 7.9895, Avro 9.4468 liraya kadar yükseldi

24 Ekim 2020 Cumartesi, 05:30

Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu’nun, son toplantısında faiz konusunda “topu taca atması”, mali piyasaları haftanın sonu gününde de etkilemeye devam etti.

Dolar/TL, TCMB’nin beklentilerin aksine politika faizini sabit tutup onun yerine sıkılaştırmayı faiz koridoru ve likidite ile yapabileceği koridoru genişletme adımının ardından dün de yeni tarihi zirvede seyretti. Gün için de 7.9300-7.9895 lira arasında sürekli dalgalanan dolar, günü de 7.97 lira seviyesinde kapattı. 9.4468 liraya kadar çıkan Avro da günü 9.42 lira seviyesinde tamamladı.

TCMB’nin son kararı sonrası yabancı yatırımcılarından gelen ilk yorumlara göre, Türkiye pozisyonunda iyimser bir nokta beklenmiyor.

ESKİ HUYUNA DÖNDÜ

TCMB’nin politikası ve piyasa beklentilerini yönetebilme kabiliyeti sorgulanıyor. Bankacılara göre karar “daha öngörülemez ve şeffaf olmayan bir para politikası çerçevesine geri dönmek” anlamına geliyor. Yatırım bankası JP Morgan da şu yorumu yaptı: “TCMB eski huyuna geri döndü.” Örtülü faiz artırımının, politika faizinde yapılan açık bir artırım kadar etkili olamayacağını da belirten banka, son kararın belirsizlik yarattığını, bunun TCMB’nin itibarını olumsuz etkileyeğini kaydetti.