Mersin Devlet Opera ve Balesi 'Trio Konser' ile dinleyiciyle buluşacak

03 Eylül 2020 Perşembe, 13:20

MDOB'dan yapılan açıklamaya göre, 5 Eylül'de Marina Amfitiyatro'da düzenlenecek konserde, Alican Gülle bağlama, Sadık Atakan Atabey viyolonsel, Ziya Arman trombonuyla sahne alacak.

Perküsyon sanatçısı Abdulkadir Taşur ve MDOB orkestrasından Rufina Usmanova piyanoyla sanatçılara eşlik edecek.



Konserde, MDOB sanatçıları Saliha Aktaş (soprano), Nihan Çetin Aydın (mezzosoprano) ve Hulusi Polat (bariton) solist olarak yer alacak.



Yaklaşık bir saat sürecek konserde, Meksikalı besteci Pablo Beltran Ruiz'in mambo tarzındaki Sway, Osvaldo Farres'in dünyaca ünlü Quisas Quisas, Neşet Ertaş'ın Ahirim Sensin, Yazımı Kışa Çevirdin parçaları ve daha birçok türkü, Ziya Arman'ın aranjesiyle seslendirilecek.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede aktif görev yapan sağlık çalışanlarını da unutmayan MDOB, bu konser için davetiye başvurusunda bulunacak ilk 30 sağlıkçıyı konserde ağırlayacak.



