Mersin'de Covid-19 pozitif olan öğrencilerin derse girmesinin ardından tüm sınıf karantinaya alındı
Mersin'in Akdeniz ilçesinde, Hürriyet İlkokulu’nda pozitif olan öğrencilerin derse girdiğinin öğrenilmesinin ardından tüm sınıf karantinaya alındı.
Pandemi nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitime, ana sınıfı ve birinci sınıflarda 21 Eylül’de yeniden başlanmasının ardından Covid-19 tespit edilen okullarda karantina uygulamaları başladı.
Mersin'de Hürriyet İlköğretim Okulu’nda pozitif çıkan birkaç öğrencinin derse girdiğinin tespit edilmesinin ardından tüm sınıf, öğretmenle birlikte karantinaya alındı.
'TÜRKİYE’DE YÜZLERCE ÖRNEK VAR'
Konuya ilişkin açıklama yapan Eğitim-Sen Mersin Şube Başkanı Mahmut Sümbül, “Biliyorsunuz uzaktan eğitimde eksiklikler devam ediyor. İnternet erişiminde tutun, çocuk işçiliğine kadar, yine okula gitmediği için erken yaşta evlendirilen kız çocuklarımızdan tutun tarım emekçilerinin çocuklarını kadar eğitimde eşitsizlik uzaktan eğitim sürecinde gittikçe büyüdü” dedi.
Yüz yüze eğitim başladı diyen Sümbül, “Yüz yüze eğitim de her şey tamam denmesine rağmen büyük eksiklikler yaşandı. İşte dün Hürriyet İlköğretim Okulu’nda bir sınıfta birkaç öğrencinin pozitif olması ve okula gelmesiyle tüm sınıf ve öğretmen arkadaşımız karantinaya alındı. Buna benzer Türkiye’de yüzlerce örnek var. Bizim bunu açıklamamız MEB’in zoruna gidiyor. Böyle bir yaklaşım olamaz, tam tersi bu sorumluluğu onların yerine getirmesi gerekiyor. Bu süreç eğitimin tüm taraflarıyla birlikte yönetilmesi gerekiyor” ifadelerine yer verdi.
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