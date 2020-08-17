Merve Kotan'ın ailesinden Çerçioğlu'na ziyaret

17 Ağustos 2020 Pazartesi, 15:38

Geçen yıl 15 Ağustos'ta ayrılmak istediği erkek Muhammet Gürsoy tarafından öldürülen Merve Kotan’ın ailesi, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu ziyaret etti. Kotan ailesi ziyarette, Merve Kotan'ın anısını yaşatmak için satın aldıkları tekerlekli sandalyeleri ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılması için belediyeye teslim etti.

ÇERÇİOĞLU: KADINLARIN HAYATTAN KOPARILMASINI İSTEMİYORUZ

Başkan Çerçioğlu, Türkiye genelinde gün geçtikçe artan kadına karşı şiddet ve cinayet olaylarının durdurulması gerektiğini ifade ederken, İstanbul Sözleşmesi'nin bir an önce uygulanmaya başlaması gerektiğini söyledi.

2019 yılında 474 kadının öldürüldüğünü hatırlatan Başkan Çerçioğlu, tekelekli sandalye bağışlayan aileye duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür etti. Başkan Çerçioğlu "Gencecik Mervemizi kaybetmenin üzüntüsünü ve acısını en içimizde hissediyoruz. Kadınlarımıza karşı uygulanan şiddet olaylarına bir an önce dur diyebilmek için bütün kadınlar birlik olmalıyız ve biz kadınları koruma şemsiyesine olacak İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanmaya başlaması için sesimizi daha da yükseltmeliyiz. Kadınlarımızın şiddete maruz kalmalarını istemiyoruz, kadınlarımızın hayattan koparılmalarını istemiyoruz" ifadelerini kullandı.