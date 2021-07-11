Mervenur Uslu ve Elis Özbay, 23 Yaş Altı Dünya Kürek Şampiyonası'nda madalya kazandı
Çekya'da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Kürek Şampiyonası'nda Mervenur Uslu ve Elis Özbay, altın madalyanın sahibi oldu.
Milli kürekçiler Mervenur Uslu ile Elis Özbay, Çekya'da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.
Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çekya'nın Racice şehrinde düzenlenen şampiyonada Mervenur ile Elis'ten oluşan BLW 2x (Hafif kilo ümit kadınlar iki çifte) takımı, dünya şampiyonluğuna ulaştı.
Bu madalyanın ardından Türkiye organizasyonu birer altın, bronz, dördüncülük ve beşincilikle tamamladı.
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