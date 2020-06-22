Meslek örgütlerinden "Avukatların yanındayız" mesajı

AKP ve MHP’nin Avukatlık Kanunu ve baroların seçim sistemini değiştirmek istemesine karşı baroların başlattığı ‘Savunma Yürüyüşü’ Ankara’ya ulaştı. Polis tarafından Ankara’ya girişi engellenmek istenen baro başkanlarına Türk Tabipleri Birliği (TTB), yaptığı yazılı açıklamayla destek verdi.



‘HEKİMLER AVUKATLARI, TTB BAROLARI YALNIZ BIRAKMAYACAK’

TTB Merkez Yürütme Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:

Meslek kanunlarında yapılmak istenen antidemokratik değişikliklere karşı çıkmak için Ankara’ya yürüyen Baro Başkanlarının polis zoruyla engellenerek şehir girişinde alıkonulmalarını kınıyoruz.

Avukatların ve savunmanın temsilcisi Baro Başkanlarına yönelen bu engellemelerin aynı biçimde mesleğine sahip çıkan hekimlere ve hekimlerin örgütü TTB’ye yönelik engelleme çabalarının ve baskıların bir parçası olduğunu biliyoruz.

Anayasamıza göre herkes, önceden izin almadan, barışçıl toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir. Hiç kimsenin, Anayasa'da açık biçimde yer alan bu hakkın kullanılmasını keyfi biçimde engelleme yetkisi bulunmamaktadır.

Baro başkanlarının şehre girişleri ve Anıtkabir’e ziyaretleri önündeki engel derhal kaldırılmalıdır. İnsan hak ve özgürlüklerini keyfi biçimde sınırlandırmaya yönelik baskıcı uygulamalara derhal son verilmelidir.

BAROLARA DESTEK MESAJI

Engellemeye karşı baro başkanlarına sendika, sivil toplum kuruluşu ve meslek örgütlerinden de destek geldi. DİSK ve KESK, “Hukuk devleti çağrısında bulunan ve her türlü hukuksuzluğu protesto etmek için yola çıkan baro başkanlarına yönelik polis şiddetini kınıyor, yürüyüşe yönelik engellemelerin bir an önce kaldırılmasını istiyoruz! Hak, Hukuk, adalet isteyen baroların yanındayız” açıklaması yaptı.

TMMOB: BASKICI UYGULAMALARA SON VERİN

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz da “Anayasamıza göre herkes, önceden izin almadan, barışçıl toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir. Hiç kimsenin, Anayasa'da açık biçimde yer alan bu hakkın kullanılmasını keyfi biçimde engelleme yetkisi bulunmamaktadır. Baro başkanlarının şehre girişleri ve Anıtkabir’e ziyaretleri önündeki engel derhal kaldırılmalıdır. İnsan hak ve özgürlüklerini keyfi biçimde sınırlandırmaya yönelik baskıcı uygulamalara derhal son verilmelidir” tepkisini gösterdi.

GENEL SAĞLIK İŞ: HUKUK VAZGEÇİLMEZİMİZ

Genel Sağlık İş Sendikası Genel Sağlık Genel Başkanı Zekiye Bacaksız, polis müdahalesini kınayan bir açıklamada yaptı. Bacaksız, "Barolar ve savunma hukuk devletinin olmazsa olmazıdır. Savunmanın susması/susturulması ülkenin susmasıdır. Çoklu baro sistemi ile yapılmak istenen iktidarının kendi yargısının yanında kendi barosunu kurmak istemesinden başka bir şey değildir. Hali hazırdaki barolar birliği ve baroların yapısal sorunları varsa bu sorunların çözümü, bu yapının içinden gelecek değişiklik önerilerine göre objektif olarak tüm tarafların ortak iradesi ile olabilir. Ancak yapılmak istenen baroların yapısının değiştirilerek onları etkisizleştirmek ve devamında karar alamaz, sorgulayamaz, denetleyemez hale getirmektir. Her zaman söylediğimiz gibi hukuk vazgeçilmezimizdir” dedi.

MİMARLAR ODASI: KINIYORUZ

Mimarlar Odası tarafından yapılan açıklamada da “Siyasi iktidarın meslek kuruluşlarının görev ve yetkilerini kısıtlamak, örgütlü yapılarını zayıflatarak görevlerini kamu ve toplum yararına yerine getirmelerinin olanaklarını ortadan kaldırmak amacıyla gündeme getirdiği düzenlemelere karşı yürüttükleri mücadele kapsamında Ankara’ya yürüyen Baro Başkanları’na güvenlik güçlerince müdahale edilmesini ve şehre girişlerinin engellenmesini kınıyoruz” ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Avukatlık Kanunu ve baroların seçim sisteminin değiştirme istemine karşı birçok şehrin baro başkanları tarafından başlatılan ‘Savunma Yürüyüşü’ bugün Ankara’ya ulaşmıştı. Baro başkanlarının şehire girişi Eskişehir yolunda polis tarafından ‘Valilik izni yok’ denilerek engellenmişti.