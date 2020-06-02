Meslek örgütlerinden TBMM’ye: Salgın için bilimsel verilere dayalı yasal düzenlemeler yapın
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) ve Türk Dişhekimleri Birliği (TDB), Covid-19 salgınının devam ettiğine dikkat çekerek TBMM’yi bilimsel verilere dayalı ve yeni salgın ataklarını önleyecek nitelikteki yasal düzenlemeleri ivedilikle yaşama geçirmeye çağırdı.
TMMOB, TTB, TÜRBOM ve TDB’den yapılan ortak açıklamada, Covid-19 salgınının Türkiye’de ve dünyada tam olarak kontrol altına alınmadığına dikkat çekilerek “Gerekli önlemler alınmazsa yeni salgın atakları riskinin büyük bir tehdit içerdiği tüm bilim çevreleri tarafından ifade edilmektedir” denildi. TBMM’ye çağrı yapılan açıklamada, salgında Türkiye’nin geldiği son durumun şeffaf bilgilerle değerlendirilmesi talep edildi. Açıklamada şunlar kaydedildi:
İŞSİZLİĞE ÇARE
“TBMM’yi sosyal yaşam ve iş yaşamında atılacak adımların bilimsel verilere dayalı ve yeni salgın ataklarını önleyecek mahiyette olmasını sağlayacak kanuni düzenlemeleri ivedilikle yaşama geçirmeye, ekonomik programın yarattığı ve Covid-19 pandemisinin etkisiyle dramatik bir hal alan ekonomik krizin meslek mensubu üyelerimizle birlikte milyonlarca yurttaşımızın üzerindeki yıkıcı etkisini, azaltılmayan vergi yükünü, kapanan 300 bine yakın işyerini, milyonları bulan yeni işsizi ve iş bulma umudunu yitiren milyonlarca genç işsizin sorunlarını çözmek üzere alınacak tedbirleri ve çıkarılacak yasaları öncelikli olarak gündemine almaya davet ediyoruz.”
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