Metal işkolunda, geçen hafta eylülün son haftasına göre salgına yakalanan işçi sayısı 4'ekatlandı
Salgının artık yeni dalga değil tsunami olduğunu açıklayan hekimlerin nihayete sesi duyuldu. Vaka artışları hükümeti yeni önlemler almaya itti. Ancak alınan önlemler arasında işyerlerinin kapanması ya da mesainin kısıtlanması olmadığı gibi 20 yaş altındakiler arasında çalışanlara sokak yasağı gelmedi!
Konuya ilişkin bilgi aldığım Birleşik Metal İş Başkanı ve DİSK Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu, asıl olarak işyerlerinin kontrolden çıktığının altını çizdi.
Sağlık Bakanı Koca'nın verdiği bilgiye göre asıl olarak Bursa, İstanbul gibi işçi kentlerinde durumun daha kötü olduğunu belirten Serdaroğlu, işyerlerine ilişkin yapılan araştırma sonuçlarını cuma günü bir toplantı ile duyuracaklarını söyledi. Ancak sendikanın haftalık verileri açıkladığı sosyal medya hesaplarında zaten durumun ne hangi boyutlara geldiği görülüyor. Örneğin 2-8 Kasım haftasında sendikanın örgütlü olduğu 95 işyerinde 26 Eylül -2 Ekim haftasında 88 olan aktif hasta sayısı 451'e, şimdiye kadar hasta olan işçi sayısı da 1681 olarak görüldü. Artış yüzde 421'ye çıktı...
Serdaroğlu özetle şu bilgileri veriyor:
* Alınan önlemler kalıcı ve kökten değil. Salgın en çok da işyerlerinde, fabrikalarda kontrolden çıktı.
* İş Sağlığı Güvenliği Meclisi’nin ekim ayı verilerine göre, işyerinde yaşamını yitiren işçilerin dörtte biri koronavirüs nedeniyle öldü.
* Aylardır düzenli vaka takibi yapıyoruz ve vakalardaki muazzam yükselişi kamuoyuyla paylaşacağız. Kaldı ki bu fabrikalar işçilerin örgütlü olduğu, önlemler konusunda işverenlerin sendikasız yerlere göre daha özenli davranmak zorunda kaldığı yerler.
SERVİSLERİ ÇÖZÜN
* Yapılması gerekenleri şöyle sıralıyoruz. Tüm işçilere ücretsiz test yapılmalı ve belli periyotlarla tekrarlanmalı.
* İşçiler ücret kaybı yaşamadan çalışma süreleri kısaltılmalı. Dönüşümlü çalışmaya geçilmeli, üretim planları iş organizasyonları buna göre yapılmalı. fazla mesailer kaldırılmalıdır.
* Kronik hastalara, engelli işçilere, gebe ve emziren kadın işçilere salgın riski ortadan kalkıncaya kadar ücretli için verilmeli, karantinada ücret kesintisi yapılmamalı.
* İşçilerin toplu taşıma kullanmaları engellenmeli, işçi servisleri 50 yüzde işçi azaltılmalı
* Evden çalışma yapabilecek olan işlerde işçiler evden çalıştırılmalı, ancak işçilerin çalışma saatleri evde haftalık 45 saati geçmemeli.
* Evden çalışma nedeniyle artan giderler, elektrik, internet vb. işverenler tarafından karşılanmalı.
* Covid-19 sağlık emekçileri için meslek hastalığı, diğer işkollarında çalışan işçiler için ise iş kazası olarak tanınmalı.
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