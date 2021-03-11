Meteoroloji bu kez hem zirai don hem de fırtınaya karşı uyardı

11 Mart 2021 Perşembe, 15:16

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar şöyle:

"Rüzgarın, bu akşam saatlerinden itibaren Akdeniz Bölgesinde; kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 Km/saat), bölgenin iç kesimlerinde fırtına ve kuvvetli fırtına (60-90 Km/saat), İç Anadolu Bölgesinin güneyinde kuvvetli yer yer fırtına (40-70 Km/saat), Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli (40-60 Km/saat) Doğu Anadolu'nun batısında fırtına ve kuvvetli fırtına (60-90 Km/saat), Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesiminde ise batı ve kuzeybatı yönlerden fırtına ve kuvvetli fırtına (60-90 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın yarın (Cuma) akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

"Doğu Karadeniz’de bugün (Perşembe) rüzgarın; akşam saatlerinden sonra batı ve kuzeybatılı yönlerden etkisini artırarak 7 ila 9 kuvvetinde (75-90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın; öğle saatlerinden sonra batısında, akşam saatlerinden sonra genelinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir."

"Bu gece saatlerinden başlayarak, 14 Mart 2021 Pazar sabah saatlerine kadar tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Marmara, Ege ve Akdeniz'in iç kesimleri ile Batı ve Orta Karadeniz'de sabah ve gece saatlerinde hafif kuvvette zirai don hadisesi beklendiğinden başta üreticilerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."