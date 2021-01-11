Meteoroloji tarih verdi: İstanbul’a karla karışık yağmur geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da 15 Ocak Cuma günü karla karışık yağmur beklendiğini açıkladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 11- 17 Ocak 2021 tarihlerine ait haftalık hava durumu tahminlerini paylaştı.
Meteoroloji’nin açıklamasına göre, hava sıcaklığının Pazartesi ve Salı günleri kuzey, iç ve batı kesimlerde artarak mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerine çıkması ancak Çarşamba gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak hızla azalması ve hafta sonuna doğru mevsim normalleri civarına iç ve batı kesimlerde yer yer altına inmesi bekleniyor.
İSTANBUL’DA KARLA KARIŞIK YAĞMUR BEKLENİYOR
İstanbul'da Cuma günü en düşük sıcaklığın 1, en yüksek sıcaklığın da 6 olacağı öngörülüyor.
Meteoroloji’nin internet sitesinde yer alan tahminlere göre, İstanbul’da 15 Ocak 2021 Cuma günü karla karışık yağmur bekleniyor.
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