Meteoroloji uyardı: Fırtına ve kuvvetli yağışlar geliyor!

13 Aralık 2020 Pazar, 11:46

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Akdeniz bölgesi için iki gün boyunca etkili olması beklenen fırtınaya ilişkin uyarıda bulundu.

Rüzgârın hızının saatte 90 kilometreye ulaşacağı beklenen fırtınanın bugün (13.12.2020) öğle saatlerinden itibaren Batı Akdeniz’de etkili olması bekleniyor. Pazartesi ise günün ilk saatleriyle birlikte fırtınanın şiddettini artırması bekleniyor.

Doğu Akdeniz bölümü için ise yapılan uyarıda fırtınanın pazartesi günü ilk saatlerde başlayacağı ve salı günü etkisini kaybedeceği ifade edildi.

KARADENİZ VE MARMARA İÇİN DE FIRTINA UYARILARI

Bir fırtına uyarısı da Trabzon ve Giresun çevresi ile Marmara’nın güneyine yapıldı. Bu bölgelerde saatte 80 kilometreye varabilecek fırtınaların çıkması tahmin edilirken; çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi durumlara karşı dikkatli olunması söylendi.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Öte yandan Kıyı Ege, Çanakkale, Balıkesir, Antalya, Burdur ve Isparta için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu. Yapılan açıklamada bu bölgelerde ani su baskını ve selin yanı sıra dolu yağışı ve hortum risklerine karşı yurttaşlara dikkatli olunması uyarılarında bulunuldu.

Bazı illerde hava durumu tahminleri ise şöyle

İstanbul: 14°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Ankara: 12°C Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

İzmir: 16°C Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Bursa: 18°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Adana: 19°C Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Diyarbakır: 12°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Van: 10°C Parçalı ve çok bulutlu

Trabzon: 18°C Parçalı ve çok bulutlu

Samsun: 18°C Çok bulutlu

Kars: 2°C Parçalı ve çok bulutlu

Muğla: 14°C Çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Antalya: 17°C Çok bulutlu, doğu ilçelerinde kuvvetli, il merkezi ile batı ilçelerinde çok kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Mersin: 19°C Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Malatya: 7°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu