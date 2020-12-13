Meteoroloji uyardı: Fırtına ve kuvvetli yağışlar geliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, başta Akdeniz bölgesi olmak üzere Ege, Karadeniz ve Marmara için kuvvetli fırtına uyarısında bulundu. Öte yandan birçok il için de kuvvetli yağış tahmini yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Akdeniz bölgesi için iki gün boyunca etkili olması beklenen fırtınaya ilişkin uyarıda bulundu.
Rüzgârın hızının saatte 90 kilometreye ulaşacağı beklenen fırtınanın bugün (13.12.2020) öğle saatlerinden itibaren Batı Akdeniz’de etkili olması bekleniyor. Pazartesi ise günün ilk saatleriyle birlikte fırtınanın şiddettini artırması bekleniyor.
Doğu Akdeniz bölümü için ise yapılan uyarıda fırtınanın pazartesi günü ilk saatlerde başlayacağı ve salı günü etkisini kaybedeceği ifade edildi.
KARADENİZ VE MARMARA İÇİN DE FIRTINA UYARILARI
Bir fırtına uyarısı da Trabzon ve Giresun çevresi ile Marmara’nın güneyine yapıldı. Bu bölgelerde saatte 80 kilometreye varabilecek fırtınaların çıkması tahmin edilirken; çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi durumlara karşı dikkatli olunması söylendi.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Öte yandan Kıyı Ege, Çanakkale, Balıkesir, Antalya, Burdur ve Isparta için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu. Yapılan açıklamada bu bölgelerde ani su baskını ve selin yanı sıra dolu yağışı ve hortum risklerine karşı yurttaşlara dikkatli olunması uyarılarında bulunuldu.
Bazı illerde hava durumu tahminleri ise şöyle
İstanbul: 14°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Ankara: 12°C Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
İzmir: 16°C Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Bursa: 18°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Adana: 19°C Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
Diyarbakır: 12°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Van: 10°C Parçalı ve çok bulutlu
Trabzon: 18°C Parçalı ve çok bulutlu
Samsun: 18°C Çok bulutlu
Kars: 2°C Parçalı ve çok bulutlu
Muğla: 14°C Çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Antalya: 17°C Çok bulutlu, doğu ilçelerinde kuvvetli, il merkezi ile batı ilçelerinde çok kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Mersin: 19°C Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
Malatya: 7°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
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