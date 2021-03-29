Meteoroloji'den 15 il için sağanak açıklaması
Meteoroloji uyardı... Batı Karadeniz, İç Ege ve İç Anadolu'nun batısı yağışlı, diğer bölgeler az bulutlu ve açık bir gün geçirecek. Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 3 ile 6 derece azalacağı, diğer yerlerde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Çorum, Amasya ve Samsun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile akşam saatlerinden sonra İç Anadolu'nun kuzeybatısının yüksekleri ve Çorum çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile beraber yer yer sis bekleniyor.
Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 3 ile 6 derece azalacağı, diğer yerlerde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
ZİRAİ UYARI:
Yapılan son değerlendirmelere göre önümüzdeki hafta başına kadar tarımsal faaliyetlerin başladığı/devam ettiği Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Anadolu’nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde zirai don hadisesi beklendiğinden başta üreticilerimiz olmak üzere ilgililerin ve yurttaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.
ÇIĞ TEHLİKESİ
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riskine karşı tedbirli ve dikkatli olunması uyarısı yapıldı.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANKARA °C, 12°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu
İZMİR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 10°C
Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu
TRABZON °C, 11°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ERZURUM °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 17°C
Az bulutlu
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