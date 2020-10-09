Meteoroloji’den 2 il için kritik uyarı!

09 Ekim 2020 Cuma, 17:35

Meteoroloji, Yalova ile Bursa'nın Mudanya, Gemlik ve Orhangazi ilçelerinde etkili olması beklenen kuvvetli yağışla ilgili yurttaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan uyarı şöyle;

"Meteoroloji Radarından alınan bilgilere göre; 16:50-18:30 saatleri arasında Yalova, Bursa'nın Mudanya, Gemlik, Orhangazi ilçelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskın, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu, hortum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."