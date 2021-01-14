Meteoroloji'den buzlanma ve zirai don uyarısı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karadeniz, Ege ve Akdeniz kıyı kesimlerinde hafif, Marmara bölge genelinde orta, diğer yerlerde kuvvetli buzlanma ve don uyarısı yaptı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye yarından itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemlerin etkisi altına girecek. Hava sıcaklığında görülecek hissedilir düşüş, kuvvetli buzlanma ve zirai don riski oluşturacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan değerlendirme şöyle:
"Ülkemiz yarın (15.01.2021) ilk saatlerden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemlerin etkisi altına girecek. Bu sistemlerle birlikte halen batı ve iç bölgelerimizde mevsim normallerinde, doğu bölgelerimizde ise mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının kuzeybatıdan başlayarak ülke genelinde azalarak mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor.
Yarın (15.01.2021) ve hafta sonunda Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz’de sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altında seyredeceği,
Hafta başında ise (18.01.2021) sıcaklıkların kuzeybatı bölgelerden başlayarak daha da düşeceği ve ülke genelinde mevsim normallerinin 5 ila 10 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.
Sıcaklıkların mevsim normallerinin de altına düşmesiyle birlikte, Karadeniz, Ege ve Akdeniz kıyı kesimlerinde hafif, Marmara bölge genelinde orta, diğer yerlerde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte ulaşımda görülebilecek aksamaların yanında, zirai faaliyetlerine devam eden üreticilerimizin buzlanma ve don olayına karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir."
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