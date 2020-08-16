Meteoroloji'den Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için sağanak uyarısı
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusu sağanak yağışlı, diğer bölgeler az bulutlu veya açık bir gün geçirecek. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nde ise yüksek sıcaklık kendisini hissettirecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Ordu ve Giresun’un iç kesimleri, Rize, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Van’ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile zamanla güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
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