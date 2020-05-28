Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
Marmara Bölgesi'nde akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölge genelindeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
Rüzgarın, batı ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Video Haberler
- Türkiye'nin birçok ilinde görüldü! Uzmanından açıklama
- Nagehan Alçı'ya verdiği yanıt programa damga vurdu
- Kiliseye saldırı anı kameralara yansıdı
- Uludağ'da kar yağışı başladı
- İYİ Parti, Yunanistan sınırında incelemelerde bulundu
- Havadan görüntülendi: Yine aynı görüntü
- Aç kalan bozayılar ile tilki mahallede yiyecek aradı
- Polis şiddeti bu kez Edirne'de
- 5 kişiyi alıkoyup gaspeden şüpheliden gazetecilere tekme
- Metroda koronavirüs deneyi: Herkese bulaşıyor