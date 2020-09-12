Meteoroloji'den Kırıkkale için toz fırtınası uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kırıkkale'de kuvvetli rüzgar ve toz fırtınası ile yağış uyarısı yaptı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kırıkkale için toz fırtınası uyarısnda bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kırıkkale il genelinde önümüzdeki 2 saatlik periyotta kuvvetli rüzgar ve toz fırtınası ile birlikte sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı ve hayatı olumsuz etkileyeceği tahmin edilmektedir. Meydana gelmesi muhtemel çatı uçması, direk devrilmesi, toz fırtınası, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yıldırım, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
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