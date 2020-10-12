Meteoroloji'den Marmara ve Ege Bölgesi için fırtına uyarısı
Meteoroloji, Marmara ve Ege bölgelerinde etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ilgili yurttaşları uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından, "Yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren akşam saatlerine kadar rüzgarın; Marmara'nın batısı, Kuzey ve Kıyı Ege'de güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 Km/saat) yer yer hamleli kısa süreli fırtına (50-80 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" uyarısı yapıldı.
BURSA İÇİN SARI UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, 13 Ekim 2020 Salı saat 09.00'dan 21.00'a kadar süreceği tahmin edilen kuvvetli rüzgar uyarısında, "Güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 Km/saat), zaman zaman kısa süreli fırtına (70 Km/saat) bekleniyor! Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.
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