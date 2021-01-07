Meteoroloji'den sağanak uyarısı
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Akdeniz'in batısı ile Ege ve Trakya'nın batısında yağmur görülecek. Diğer bölgeler az bulutlu bir gün geçirecek. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam ediyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli Çanakkale ve Muğla çevreleri, Balıkesir'in batı ilçeleri İzmir'in kuzey ve batı kesimleri ile Antalya'nın batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yurdun doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı bulutlu
ANKARA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleri sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM °C, 1°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 14°C
Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
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