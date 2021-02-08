Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kıyı Ege ve Trakya’da kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji, bugün akşam saatlerinde Kıyı Ege ve Trakya’da etkili olması beklenen kuvvetli yağışlara karşı yurttaşları uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarı şöyle:
"Akşam saatlerinde Kıyı Ege’de ve Trakya’da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların İzmir, Manisa, Aydın’ın kıyı ilçeleri, Muğla, Balıkesir’in batı kıyıları, Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden su baskını, dolu yağışı, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar/fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
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