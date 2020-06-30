Metin Feyzioğlu: Çoklu baro sistemine karşıyım

30 Haziran 2020 Salı, 15:15

Türkiye Barolar Birliği Başkan (TBB) Başkanı Feyzioğlu, çoklu baro sistemine karşı çıkmasının nedenlerini anlattı.

Habertürk'ten Sevilay Yılman'a konuşan Feyzioğlu, "Çoklu baro adalet sisteminin ayrılmaz bir parçası olan savunma mesleğinin temsilcilerinin daha çok bölünmesine, ayrışmasına neden olacak ve savunma ağır darbe alacak bu sistem nedeniyle" dedi.



Yargının savunma makamı olan avukatların bölünmesinden endişeli olduğunu belirten Feyzioğlu, "Karşıyım ve yanlış buluyorum… Çünkü endişeliyim… Çoklu sistem mezhepçi, etnikçi, marjinal baroların türemesine yol açacak bir sistemdir. Ve dünyanın da hiçbir yerinde böyle bir sistem yoktur. Sadece İngiltere’de çoklu baroya benzer bir düzen vardır ama o sistem İngilizlerin 1000 yıllık geleneğinin bir sonucudur. Türkiye’ye uyarlaması mümkün değildir çünkü mesela Londra’daki bir avukatın bir baroya kabulünde hangi etnik kökenden, mezhepten, siyasetten, şehirden geldiğine bakılmaz! Sadece ve sadece ne kadar liyakat sahibi olduğuna bakılır! Türkiye’de olacak şey ise daha şimdiden belli. Zaten siyasileştiğinden şikayet edilen barolar çoklu baro ile birlikte iyice siyasileşecek ve zaten kutuplaşmış olan savunma iyice kutuplaşacak. Başından beri söylediğimi bir daha söylüyorum. Çoklu baro adalet sisteminin ayrılmaz bir parçası olan savunma mesleğinin temsilcilerinin daha çok bölünmesine, ayrışmasına neden olacak ve savunma ağır darbe alacak bu sistem nedeniyle" dedi.

"SAYIN CUMHURBAŞKANI İLE YAKIN OLMAMIN NEDENİ BELLİDİR"

"Benim Sayın Cumhurbaşkanı ile yakın olmamın nedeni bellidir" diyen Feyzioğlu, "Ben siyasetçi değilim. Bir partinin temsilcisi değilim. Ben ülkenin Barolar Birliği Başkanıyım ve sorumluluğum da bu birliğin çatısı altındaki avukatların çıkarlarının kollanması adına tavır almaktır!" ifadelerini de kullandı.