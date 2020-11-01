Metropoll, "Türkiye'nin Nabzı: Ayın 5 Rakamı" anketini yayınladı

01 Kasım 2020 Pazar, 20:11

Metropoll Araştırma'yınladığı anket analizinde, "Ekonomide kötü gidişatın' ilk 3 sebebi; yanlış politika, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, liyakatsiz yönetim" ifadelerine yer verildi.

Ekonomiyle ilgili sonuçların öne çıktığı çalışmada, ankete katılanların yüzde 60'ı "Ekonomide gidişat kötüleşiyor" dedi. Ankete katılanlar, ekonomideki kötü gidişatının sebeplerini ise, "Yanlış ekonomi politikaları, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, liyakatsiz ekonomi yönetimi, dış güçlerin Türkiye aleyhine çalışması" olarak sıraladı.

ANKET ŞÖYLE:

"EKONOMİK GİDİŞATTA HALKIN ALGISI"

"EKONOMİDEKİ KÖTÜ GİDİŞATIN SEBEPLERİ"



"HASTANE, YOL VE KÖPRÜLERİN KAMULAŞTIRILMASINA KARŞI TUTUM"

"MUHALEFET PARTİLERİNİN EKONOMİ YÖNETİMİ"

"ANAYASA MAHKEMESİ'NİN YETKİLERİ"