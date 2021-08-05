MGK toplanıyor! Gündemde kritik konular bulunuyor
Milli Güvenlik Kurulu (MGK) AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantıda iç ve dış gündemdeki gelişmeler kapsamlı bir şekilde ele alacak.
Milli Güvenlik Kurulu (MGK) AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantının en önemli gündem maddesi birçok kentte devam eden orman yangınları ile söndürme faaliyetleri olacak.
Öte yandan Doğu Akdeniz ve KKTC'de yaşanan gelişmeler masadaki önemli diğer başlıklar olarak ele alınacak.
AFGANİSTAN'DAKİ GELİŞMELER
Afganistan'daki gelişmeler de masanın sıcak konuları arasında yer alırken ABD'nin bölgeden çekilmesinin ardından Kabil'deki son durum değerlendirilecek.
TERÖRLE MÜCADELE
Bir diğer önemli başlık ise terörle mücadele. PKK/YPG, FETÖ, DEAŞ başta olmak üzere Türkiye’nin yurtiçi ve yurtdışında yürüttüğü terör operasyonlarında gelinen son durum MGK’nın gündeminde olacak.
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