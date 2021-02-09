MHP Genel Başkanı Bahçeli'den, Berberoğlu kararı yorumu

09 Şubat 2021 Salı, 11:50

Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhur ittifakı ortağı AKP ile Türk siyasetinde "en berrak parti" olduklarını belirten Bahçeli, muhalefeti eleştirerek, "MHP ve AK Parti dışındaki partiler, Türk siyasetindeki çürümenin yegane failleridir" dedi.

Muhalefet için "Ne dedikleri bellidir ne duruşları berraktır. Türkiye gittikçe ağırlaşan bir siyaset sorununun tüm emarelerine muhataptır" diyen Bahçeli, siyasi partiler arasında yapılan görüşmelere ilişkin, "Paçaları tutuşmuş gibi kapı kapı dolaşmaları, birbirlerine gidip gelmeleri bugünlerde oldukça sıklaştı. Merak ediyoruz, bayram değil seyran değil, bunların kulağına ne fısıldandı da yollara düştüler. Siyasetin zillet ayağı toz duman içindedir" yorumundu bulundu.

"CHP ile HDP arasındaki görüşme trafiği gözümüzden kaçmamıştır" diye konuşan Bahçeli, şunları söyledi:

"Basın toplantısı CHP kurnazlığı nedeniyle yapılmamıştır. CHP Genel Başkanı, HDP'ye karşı siyasi koronadan dolayı sosyal mesafe koymuştur. Bu ne yaman çelişkidir. İçeride can ciğer, dışarıda ne sen tanı beni ne ben seni. CHP ile HDP kimi kandıracaklarını zannediyorlar?"

"ÖĞRENCİ BAŞKA, TERÖRİST BAŞKADIR"

"Boğaziçi Üniversitesi'nde ataması yapılan rektöre itiraz edenlerin saldırı üssü marjinal örgütlerdir" iddiasında bulunan Bahçeli, şunları söyledi:

"Bir öğrencinin DHKP-C'li ile ne işi olur. Rektör atanması yasal olabilir ama demokratik değil diyenler; kendi düşüncenizden başka olan her fikre hazımsızlık göstermeniz demokrasinin neresindedir. 108 kişiden 101'nin Boğaziçi ile ilişiği yoktur. Evlatlarını üniversiteye gönderen muhterem analarımız çocuğunuz bu örgütlerin eline düşerse memnun olur musunuz? Kılıçdaoğlu, Türkiye'nin evlatlarını serbest bırakın diyor. Kendisine göre hava hoş. Muhterem analarımız, evlatlarınıza sahip çıkın. Öğrenci başka, terörist başkadır. Hain başka, kahraman başkadır. Bunların birbirlerine karıştırılması felakettir. Öğrencilerimizin endişelerine kulak vermek elbette görevimizdir. Fakat terör örgütleriyle irtibatlı olanlar öğrenci değil suçludur."

TWİTTER'A TEPKİ

Sosyal medya platformu Twitter'ın nefret söylemi içeren bazı paylaşımlarına kısıtlama getirmesine değinen Bahçeli, "Demek ki çok doğru yoldayız. Varsın kısıtlasınlar, isterse bütün mesajlarımı kaldırsınlar" dedi. Bahçeli ayrıca, "Boyun eğmeyeceğimizi söylüyorum" dedi.

YENİ ANAYASA AÇIKLAMASI

Yeni Anayasa hakkında konuşan Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşmemiz verimli ve yapıcı bir atmosferde gerçekleşmiştir. Anayasaların da değişime uğraması ve yeniden yazılması doğaldır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle yeni Anayasa'nın mecburiyet olduğunu göstermektedir. Bunu demokratik imkanlarla kapatma vakti gelmiştir. Bütün partilerin Anayasa'nın ilk dört maddesine bağlı bir tutumla bir araya gelmesi milletin talep ve beklentisidir. MHP yeni Anayasa sürecinde vardır, çalışmalarına başlamıştır" ifadelerini kullandı.

BERBEROĞLU KARARI

Grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, AYM tarafından verilen ikinci kez hak ihlali kararı sonrası yeniden yargılama kararı vermesine ilişkin olarak Bahçeli, “Yargıya saygımız var mahkemenin davayı yeniden görmesini de uygun buluyoruz ancak infazın durdurulmasına karşıyız. Enis Berberoğlu ile ilgili dokunulmazlığın kaldırılmasıyla alakalı fezleke komisyon ve genel kurula geldiğinde de MHP daha önceki tutum ve davranışına uygun olarak dokunulmazlığın kaldırılması yönünde oy kullanacaktır” diye konuştu.