MHP'den AKP'ye Aleyna Çakır tepkisi

06 Haziran 2020 Cumartesi, 23:15

'Aleyna Çakır' ismini kullanan Sema Esen, geçen çarşamba günü Keçiören Yükseltepe Mahallesi'ndeki evinde, erkek arkadaşı Ümit Uygun tarafından bornoz kuşağı ile tavana asılı halde bulundu. İntihar ettiği iddia edilen Sema Esen'in, erkek arkadaşı olduğu öne sürülen Ümit Can Uygun tarafından bayılana kadar darp edilip, yerde hareketsiz yatarken çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı.Demirören Haber Ajansı (DHA) söz konusu görüntülerin 1.5 ay önce çekildiğini, genç kadının Uygun hakkında tedbir kararı aldırdığını bildirdi.

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ü eleştirerek, ''gözaltına dahi alınmıyorsa ne yapıyorsunuz'' diye sordu.

Twitter üzerinden paylaşım yapan Enginyurt, şu ifadeleri kullandı:

''Ümitcan Uygun isimli bir şizofren #aleynacakır isimli gencecik bir kıza,şerefsizce zulüm yapıyor ve bunu sosyal medyadan yayınlıyorsa,bu ruh hastası gözaltına dahi alınmıyorsa @suleymansoylu ve @abdulhamitgul ne yapıyor diye sorulur. Şizofren tutuklansın.''