MHP'den AKP'ye Aleyna Çakır tepkisi
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, intihar ettiği iddia edilen Aleyna Çakır'ın erkek arkadaşı olduğu öne sürülen Ümit Can Uygun isimli şahıs tarafından darp edilme görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından, gözaltına alınmamasını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e sordu.
'Aleyna Çakır' ismini kullanan Sema Esen, geçen çarşamba günü Keçiören Yükseltepe Mahallesi'ndeki evinde, erkek arkadaşı Ümit Uygun tarafından bornoz kuşağı ile tavana asılı halde bulundu. İntihar ettiği iddia edilen Sema Esen'in, erkek arkadaşı olduğu öne sürülen Ümit Can Uygun tarafından bayılana kadar darp edilip, yerde hareketsiz yatarken çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı.Demirören Haber Ajansı (DHA) söz konusu görüntülerin 1.5 ay önce çekildiğini, genç kadının Uygun hakkında tedbir kararı aldırdığını bildirdi.
MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ü eleştirerek, ''gözaltına dahi alınmıyorsa ne yapıyorsunuz'' diye sordu.
Twitter üzerinden paylaşım yapan Enginyurt, şu ifadeleri kullandı:
''Ümitcan Uygun isimli bir şizofren #aleynacakır isimli gencecik bir kıza,şerefsizce zulüm yapıyor ve bunu sosyal medyadan yayınlıyorsa,bu ruh hastası gözaltına dahi alınmıyorsa @suleymansoylu ve @abdulhamitgul ne yapıyor diye sorulur. Şizofren tutuklansın.''
Video Haberler
- A Haber canlı yayınında işsizlik isyanı!
- İşini geri isteyen mimar yerde sürüklendi
- Depreme canlı yayında yakalandılar
- Sokak hayvanlarını besleyen kadına tehdit
- Marmaris'te kan donduran görüntüler! Yürümeye devam etti
- Erdoğan'ın konuşmasında dikkat çeken anlar!
- 16 kişide koronavirüs çıktı! Mahalle karantinaya alındı
- İş insanı, 2 kadın arkadaşı tarafından öldürüldü
- Kendisini böyle tanıttı... Valiklik yalanladı
- İstanbul'da gasp dehşeti kamerada