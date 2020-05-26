MHP'den Bahçeli'nin sözlerine 'deli saçması' diyen Babacan'a: Bir meczubun bir dahiye dil uzatması..

26 Mayıs 2020 Salı, 13:42

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik sözlerine ilişkin, "Akıl tutulması yaşayanların, aklı ipotek altında olanların Sayın Genel Başkanımızın akıl ürünü sözlerini 'deli saçması' olarak adlandırması, bir meczubun bir dahiye dil uzatmasından farksızdır." ifadesini kullandı.

Babacan, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin DEVA partisi ile ilgili "FETÖ projesidir. Pensilvanya kaynaklıdır." sözlerine tepki göstererek, "Bunlar deli saçması iddialar. Evet DEVA Partisi bir projedir ama bu bir Anadolu projesidir. Bir Trakya projesidir" ifadelerini kullanmıştı.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Yediği kaba pisleyen, çıktığı evi taşlayan, FETÖ’nün yedek akçesi Ali Babacan, kendisine verilen gazla Türk milletini karşısına alacak cesareti bulmuş gözükmektedir. Kurucu kadrosunun milletle olan kavgası aleni olan, kendisi de bulduğu her fırsatta Sayın Genel Başkanımıza haddini aşan sözler sarf eden Babacan’ın dili kendisine ait değildir. Biz bu dili çok iyi bilmekteyiz. Bu dil; liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin, FETÖ’nün boğazına tıkadığı dildir. Bu dil, PKK sevicilerine kıvırıp yutturduğumuz dildir. Bu dil, Türkiye’deki siyasi şubelerine Sayın Devlet Bahçeli’yi hedefe koyduran kaynağı dışarıda bir merkezin dilidir" ifadelerini kullandı.

'DEMOKRASİ FARELERİ'

MHP'nin "demokrasiyi kemirerek açtıkları delikten içeri sızmaya kalkan demokrasi farelerine" de müsaade etmemeye kararlı olduğunu söyleyen Büyükataman, şunları kaydetti:

"Kendine faydası olmayanların milletin dertlerine 'deva' olmak için çıktıklarını iddia ettikleri yol, yol değildir. Bunlar gereksiz ve boş işler uzmanıdır. Büyük Türk milleti kargaların kılavuzluğuna muhtaç kalmamıştır, kalmayacaktır. FETÖ'ye milyon dolarlık peşkeşi hala yüzü kızarmadan savunmaya kalkanların, Türk milletinin acılarına ortak olmasını beklemiyoruz.

Büyükataman, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Parmağını şıklatarak demokrasi getireceğini, 30 günde ekonomiyi toparlayacağını söyleyen 'Ali Potter', korona günlerinde Harry Potter izleyedursun Milliyetçi Hareket Partisi, gerekli gördüğü tüm konularda Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin kıymetli bakanlarına katkılarını sunmakta, olumlu icraatlerde de takdirlerini ifade etmektedir. Akıl tutulması yaşayanların, aklı ipotek altında olanların Sayın Genel Başkanımızın akıl ürünü sözlerini 'deli saçması' olarak adlandırması, bir meczubun bir dahiye dil uzatmasından farksızdır."