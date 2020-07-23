MHP’li belediye başkanı İYİ Parti ilçe başkanına zarf içinde ‘salatalık’ gönderdi

23 Temmuz 2020 Perşembe, 15:20

Antalya’da MHP ve İYİ Parti arasında “salatalık” polemiği yaşanıyor. MHP'li Korkuteli Belediye Başkanı Niyazi İşlek’ten ilçedeki pazar yerlerinin tapuları ile ilgili bilgi isteyen İYİ Parti Korkuteli İlçe Başkanı Cemal Tınkaz beklemediği bir yanıt aldı. MHP'li Niyazi İşlek elden gönderdiği zarfın içine tapu bilgileriyle birlikte bir de salatalık koydu.

Zarfı açan İYİ Partili başkan şaşkına dönerken Niyazi İşlek'in, ‘salatalık' göndermesi tepkilere neden oldu.

“NE ANLAMA GELDİĞİNİ İYİ BİLİYORUZ”

Sözcü'nün haberine göre, İYİ Parti Korkuteli İlçe Başkanı Cemal Tınkaz, olaydan sonra parti binasında basın toplantısı düzenledi. Tınkaz yaptığı açıklamada yaşanan olayı şu sözlerle anlattı;

"Korkuteli Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek'ten pazar yerindeki tapularda şerh veya sadece pazar yeri için bağışlıyoruz gibi bir ibare olduğu konusunda ilçede konuşulan söylentilere açıklık getirmesini istedik.

Cumartesi günü tapu kayıtlarını ilçemizde gazetecilik yapan Yaşar Uz ile bana göndermiş. Yaşar Bey 18 Temmuz saat 16:50'de beni arayarak Niyazi İşlek'in bana bir zarf gönderdiğini ve bu zarfı bana vermesi gerektiğini söyledi.

Daha sonra Yaşar Bey ile ilçemizde bulunan bir çay bahçesine hareket ettik. Bu arada zarf halen Yaşar beyin elindeydi, çay bahçesine gittiğimizde masada Selim Sarıcalar ve Ebubekir Özsarı da bulunuyordu.

Yaşar Uz ile beraber 3 kişinin huzurunda zarfı açtım. Evet, içinden tapu kayıtlarını gördüm. Ayrıca zarfın içerisinde bir tane de salatalık çıktı. Tabi o anda bizler bunun ne anlama geldiğini çok ama çok iyi biliyorduk."