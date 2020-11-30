MHP'li vekilin koronavirüs testi pozitif çıktı

30 Kasım 2020 Pazartesi, 22:54

Kaşıkçı, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, bugün Covid-19 testi yaptırdığını belirtti.

Test sonucunun pozitif çıktığını kaydeden Kaşıkçı, şu ifadeleri kullandı:

"Genel sağlık durumum gayet iyi. Herhangi bir semptom görünmüyor. Doktorlarımızın tavsiyesiyle bu süreci evde atlatacağız inşallah. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum."