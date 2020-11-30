MHP'li vekilin koronavirüs testi pozitif çıktı

MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
30 Kasım 2020 Pazartesi, 22:54
MHP'li vekilin koronavirüs testi pozitif çıktı
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Kaşıkçı, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, bugün Covid-19 testi yaptırdığını belirtti. 

Test sonucunun pozitif çıktığını kaydeden Kaşıkçı, şu ifadeleri kullandı:

"Genel sağlık durumum gayet iyi. Herhangi bir semptom görünmüyor. Doktorlarımızın tavsiyesiyle bu süreci evde atlatacağız inşallah. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum." 


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