MHP’nin yanıtsız önerge sayısı artıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, muhalefet milletvekillerinin çok sayıda soru önergesine yanıt vermediği gibi, Cumhur İttifakı’nın ortağı MHP’nin de çoğu önergesine dönüş yapmadı.
MHP’nin sağlık çalışanlarının maaşlarının iyileştirilmesinden ambulans şoförü istihdam edilmesine değin pek çok önergesi karşılık bulmadı.
Koca, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu’nun temmuz ayında verdiği “aşı karşıtlığı” önergesine de sessiz kaldı.
Osmanağaoğlu önergesinde, Türkiye’de artan aşı karşıtı propagandalara dikkat çekip, Sağlık Bakanlığı’nın buna karşı çalışmalarını sordu. Koca, önergeye herhangi bir dönüş yapmadı.
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