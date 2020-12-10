MHP’nin yanıtsız önerge sayısı artıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, muhalefet milletvekillerinin çok sayıda soru önergesine yanıt vermediği gibi, Cumhur İttifakı’nın ortağı MHP’nin de çoğu önergesine dönüş yapmadı.

Sarp Sağkal
10 Aralık 2020 Perşembe, 06:00
MHP’nin yanıtsız önerge sayısı artıyor
Abone Ol google-news

MHP’nin sağlık çalışanlarının maaşlarının iyileştirilmesinden ambulans şoförü istihdam edilmesine değin pek çok önergesi karşılık bulmadı. 

Koca, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu’nun temmuz ayında verdiği “aşı karşıtlığı” önergesine de sessiz kaldı. 

Osmanağaoğlu önergesinde, Türkiye’de artan aşı karşıtı propagandalara dikkat çekip, Sağlık Bakanlığı’nın buna karşı çalışmalarını sordu. Koca, önergeye herhangi bir dönüş yapmadı.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler