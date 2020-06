Michelle Obama ve Hillary Clinton'ın filmleri genç kadınlara nasıl ‘ilham verebilir'?

11 Haziran 2020 Perşembe, 09:37

ABD'nin eski First Lady'si Michelle Obama'nın hayatını anlatan "Becoming" (Benim Hikâyem) adlı belgesel birkaç hafta önce Neflix'de yayımlanmaya başlandı ve sitede halen en çok izlenen 10 filmden biri. Sıradaysa bir başka eski First Lady Hillary Clinton'ın hayatını anlatan ''Hillary'' adlı belgesel var.

4 saat süren Hillary; Hillary Clinton'ın belgesel yapımcısı Nanette Burstein'a verdiği röportajlardan oluşuyor. Filmde Clinton'ın yaşamı tüm yönleriyle anlatılıyor. 1960'lardaki aktivistliğinden eski ABD başkanı Bill Clinton'la evliliğine, Monica Lewinsky skandalından Hillary Clinton'ın 2016'da aday olduğu ancak ABD Başkanı seçilemediği yarışın tüm ayrıntılarına kadar çok sayıda konu işleniyor.

Hillary Clinton'ın bir teorisi var:

"Kendisinin seçimi kaybetmesi yeni nesil kadın liderleri harekete geçirdi."

Clinton, 2018 Kongre seçimlerinde daha fazla kadının sandık başına gittiğini söylüyor, rekor sayıda (103) kadının Temsilciler Meclisi'ne seçildiğini hatırlatıyor. Alexandria Ocasio-Cortez gibi aktivistlerin de Temsilciler Meclisi'ne girdiklerine ya da yeniden seçildiklerine dikkat çekiyor.

Clinton, ''Çoğu kadın için ne ifade ettiğimi biliyorum, bunu neredeyse her gün duyuyorum ve duyacağım. Bu ağır bir sorumluluk'' diyor ve ekliyor:

"Kararlar alırken kim olduğumu ve neyi temsil etiğimi hep aklımın bir köşesinde tutmaya çalıştım. Ancak yine de hepimizin örnek alacakları insanlara, yönlendirilmeye ihtiyacı var. İnsanlar 'Eğer biri yapabiliyorsa ben de yapabilirim' diye düşünüyor. Bunun fazlasıyla farkındayım.''

Becoming (Benim Hikâyem) adlı filmde ise eski First Lady Michelle Obama'nın kitap turundan kareler yer alıyor. Filmde aktarılan konuşmalarda Michelle Obama buluştuğu Afrika kökenli Amerikalı genç kadınlara hedeflerini yerine getirmeleri konusunda cesaretlendiriyor. Filmin yönetmeni Nadia Hallgreen, "Daha önce hiç böyle bir enerji görmemiştim'' diyor:

"Kadınların kendilerini özdeşleştirmiş göründükleri şeyler; onlara birşeyi yapamayacaklarının söylendiği hikâyeler, düzenli olarak ciddiye alınmamaları, 'Eğer bir kadınsanız; erkek, beyaz değilseniz, tüm koşulları yerine getirmiyorsunuz demektir' anlayışı…

"Bence dünyada Michelle Obama'nınki gibi hikâyelere karşı büyük bir açlık ve ihtiyaç var. Onun hayatı boyunca karşılaştığı engellerin öyküsünü duymak ve onlar hakkında düşünmek, bana da çok şey öğretti. Ben de hayatımi ve karşılaştığım engelleri bir kez daha düşündüm.''

Hillary'nin yönetmeni Nanette Burstein de eski first ladylerin görünür olmalarının görünür olmalarının "özellikle gençler için" önemli olduğunu konusunda Nadia Hallgreen'le hemfikir:

"20'li yaşlarımdayken ve yönetmen olmak isterken ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton da çok farklı eski bir First Lady olarak sağlık sisteminde reform gibi önemli girişimler başlattı. Genç bir genç kadın olarak bu benim için çok ilham vericiydi. Hayatımı değiştiren bir durumdu.'

"Bu hikâyeyi ele alacağımı söylememin nedenlerinden biri de insanların genç bir kadın olmanın ne demek olduğunu anlayabilmeleri.''

Birds Eye View, ABD'de kâr amacı gütmeyen bir kuruluş. Filmlerdeki kadın bakış açısına odaklanıyor. Direktörü Mia Bays, "İki eski first lady filminin de yönetmenlerinin kadın olması çok hoş" diyor:

''Bence 'Becoming' Michelle Obama'nın neden bu kadar ilham verici bir kişi olduğunu anlamamıza yardımcı oluyor. Özellikle günümüzde dünyada bu tip kişilere daha da ihtiyaç olduğunu düşünüyorum."

Hillary Clinton ise tam aksine kadınlar için daha ihtilaflı bir kişi oldu. 2016'da yapılan Edison Ulusal Seçim anketine göre kadın seçmenlerin % 52'sinin tercihi Hillary Clinton oldu. Ancak üniversite eğitimi görmeyen beyaz kadınların % 64'ü Donald Trump'a oy verdi.

Clinton uyandırdığı hoşnutsuzluğun farkında olduğunu söylüyor:

"Beğenilmek muhteşem bir şey, fakat tüm istediğiniz buysa ve orada değilseniz, bunun haklı nedenleri vardır. Bu belgeseldeki bazı sahneleri unutmuştum.'

''Sağlık sisteminde reform için savaşıyorum ve insanlar benim temsili kuklalarımı yakıyordu. İnsanlar benim tavrım sonrası sinirlendi, benden ve yaptıklarımdan hoşlanmadılar. Genelde beğenilmiyorsanız bunun nedeni bir tavır alıyor oluşunuzdur.''

''Bir kadın olarak tartışmalı bir konuda kamuoyu önünde açık bir tavır aldığınızda, eleştirilmeye hazır olmalısınız. Eğer hazırlıklı değilseniz, o zaman bunu yapmayın. Bense yaptığım işlerden ve savunduüum politikalardan gurur duyuyorum. Bu konuda herhangi bir pişmanlığım yok."

Hillary Clinton, belgeselin "yanlış anlaşılmaları ortadan kaldırmanın bir yolu" olduğunu da kabul ediyor:

"Benim hakkımda çok fazla yanlış bilgi, çok saçma hikâyeler var. Hayatımı bildiğim şekilde yansıtmak ileriye dönük çok iyi bir adım.''

Fakat bu tip belgeseller tamamen tarafsız olabilirler mi? Becoming, Obamaların yapım şirketi Higher Ground'un eseriydi. Hillary için toplam 35 saat süren röportajlar yapıldı.

'ASLA DİNLENEMEZSİNİZ'

Hillary'nin yönetmeni Nanette Burstein, "Eleştiren olabildiniz mi?" sorusuna şu yanıtı veriyor:

"Bu hikâyeyi nasıl yansıttığımla ilgili eleştiriler alabileceğimi anladım. Ne yaparsam yapayım eleştiri potansiyeli olduğunu biliyordum. Bu yüzden sadece, elimden geldiğince iyi araştırma yapıp dürüst olmam gerektiğini hissettim.''

Hillary Clinton kadınların medyada, endüstride veya siyasette liderlik için teşvik edilmeleri gerektiğini düşünüyor. Bu konuda kararlı:

"Sanırım hikâyemi anlatarak, bir sürü değişimi görebilirsiniz fakat değişimin ne kadar zoraki olduğunu, ne kadar çok tepkiyle karşılaştığını da gözlemleyebilirsiniz.

"Asla dinlenemezsiniz ve dürüst olmak gerekirse bu bir süre sonra sizi yoruyor. 'Dur bir dakika; biz o engeli aştık, o yasayı yürürlükten kaldırdık, bu neden hala çok zor?' gibi bir hisse kapılıyorsunuz. Kadınların oynamaları gereken roller, katkıda bulunmaları gereken alanlar var. İnsanlar neden hala bunu anlamıyor, takdir etmiyor, saygı duymuyor."

"Bildiğiniz gibi, mücadele devam ediyor.''