Miçotakis'in Libya ziyaretinin perde arkası: Görüşmede Türkiye tartışması

08 Nisan 2021 Perşembe, 11:45

Yunan Ekathimerini gazetesinin haberine göre, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile yaptığı görüşmede, Türkiye ile Libya arasında "yasal gücü olmadığını" öne sürdüğü anlaşmaya değinerek iptalini talep etti.

Dibeybe ise Yunanistan ile deniz sınırlarının belirlenmesine ilişkin görüşmelere ve bunun için ortak komiteler kurmaya hazır olduklarını ifade etti, ancak önceliklerinin Libya'nın çıkarları olduğunu belirterek anlaşmanın iptalinin mümkün olmadığını Yunan tarafına iletti.

Libya Başbakanı, Trablusgarp'taki Yunanistan Büyükelçiliğinin yeniden açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Yunanistan ile Türkiye arasındaki istikşafi görüşmeleri desteklediklerini de sözlerine ekledi.

Ortak basın toplantısında konuşan Abdulhamid Dibeybe, “Türkiye ile münhasır ekonomik bölge belirlenmesi üzerine imzaladığımız anlaşmalar konusuna gelince, her türlü anlaşmanın, uygun çözümler sunmaya katkı sağlaması ve Libya, Türkiye ve Yunanistan’ın haklarının korunmasının önemini vurguluyoruz. Her ülke kendi çıkarlarıyla ilgileniyorsa, Libya da kendi çıkarlarıyla ilgilenmek zorundadır. Yapılan anlaşma neticesinde ülkemizin ve halkımızın çıkarlarını gözetiyoruz” ifadelerini kullandı.

SINIRDIŞI ETTİĞİ LİDERİN KARŞISINDA

Başbakan Miçotakis, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın da katıldığı Libya ziyareti kapsamında, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Menfi ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

Geçmişte Libya'nın Yunanistan Büyükelçisi olarak görev yapan Menfi, Türkiye ile Libya arasında 27 Kasım 2019'da imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat muhtırasına karşı beyanat vermesine yönelik talebi reddettiği gerekçesiyle Aralık 2019'da Yunanistan tarafından sınır dışı edilmişti.

MİÇOTAKİS: 280 LİBYALI SUBAYI MEZUN ETTİK

Miçotakis, görüşmeye ilişkin açıklamasında, "Komşu ülkeler olarak, deniz bölgelerinin sınırlandırılmasıyla ilgili konuları doğrudan ve iki taraflı olarak tartışabilme ve 2010 yılında kesintiye uğrayan görüşmelere devam etme fırsatı bulduk" dedi.

"Son yıllarda, Yunanistan Silahlı Kuvvetleri okullarından 280'den fazla Libyalı subayın mezun olduğunu" hatırlatan Miçotakis, Libya Sahil Güvenlik personelinin de Yunanistan'da eğitim aldıklarını sözlerine ekledi.