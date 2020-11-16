Millet İttifakı Samsun’da Başkan Cemil Deveci’ye destek eyleminde buluştu

16 Kasım 2020 Pazartesi, 23:07

Atakum Belediyesi’nin kırsal hizmet projesinin açılış töreni sırasında ve makam odasına uygulanan haciz işlemlerinin ardından Millet İttifakı’nın Samsun temsilcileri olan Cumhuriyet Halk Partisi örgütü ve İYİ Parti teşkilatı Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci’ye sahip çıktı. CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel, İYİ Parti Samsun İl Başkanı Hasan Aksoy, CHP Atakum İlçe Başkanı Turgay Özçelik, İYİ Parti Atakum İlçe Başkanı Selen Gülhan Çam Atakum Belediyesi ve Başkan Deveci’ye destek açıklaması yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti’nin Samsun il ve ilçe yönetimlerinin yer aldığı eyleme, Atakum Belediyesi’nin CHP ve İYİ Parti’li Meclis üyelerinin yanı sıra çok sayıda mahalle muhtarı da katıldı. Atakum belediye meydanında çok sayıda Atakumlu yurttaşın katılımı ile gerçekkleştirilen eylemde halk şairi Hasan Akbaş da Başkan Cemil Deveci için kaleme aldığı şiiri okudu. “Haciz edilen makam milletin iradesidir”, “İcralar belediyeye değil, Atakum halkınadır”, “#BelediyemeDokunma, Samsun seninle Cemil Abi”, “Halka hizmeti engelleme”, “Asla yalnız yürümeyeceksin, #YanındayızCemilBaşkan”, “Gençlik her zaman seninle, sana güveniyoruz Cemil Abi”, “Biz, ‘üretim, dayanışma, herkese eşit hizmet’ diyoruz. Siz, rantı, yandaşa ihaleyi, halkın olanı haczetmeyi savunuyorsunuz’ yazılı dövizlerin yer aldığı eylemin sonunda Başkan Av. Cemil Deveci, Atakumlularla seslendi. Başkan Deveci, “Atakum Belediyesi bu devletin bir birimi. Bu kent, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusunun adını taşıyor. O nedenle kimsenin alacağı bu belediyede kalmaz, kalmayacak. Hiç kimse tereddüt etmesin. Zorluklarımız var ama planlamamız ve çalışmalarımız var. Her yerden önümüz kesiliyor ama olsun Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin hangi koşullarda kurulduğunu biliyoruz. Buradan çıkacağız. Atakum Belediyesi de Türkiye Cumhuriyeti Devleti de çıkacak” ifadelerini kullandı.

‘MİLLET İTTİFAKI BELEDİYELERİNE BASKI UYGULANIYOR’

Millet İttifakı belediyelerine baskı uygulandığını vurgulayan CHP Atakum İlçe Başkanı Turgay Özçelik, “Bugün burada, Millet İttifakı belediyelerine karşı yapılan baskıları protesto etmek amacıyla bir araya geldik. 31 Mart 2019 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti ittifakıyla halkın iktidarını yerelde kurmak amacıyla Atakum Belediyesi’ni ve Türkiye’nin yaşadığı kentlerin yüzde 50’den fazlasında belediyeleri kazandık. Bu kazanım saray iktidarının hoşuna gitmedi. Bunun sonucunda saray iktidarı, tüm Millet İttifakı belediyelerine karşı baskı uygulamaya başladı. Hacizlerle, baskılarla halkın iktidarını engellemeye çalıştı. Biz, bugün burada, Atakum’da sayın Belediye Başkanımız Cemil Deveci’ye, Atakum halkına, Atakum Belediyesi çalışanlarına sahip çıkmak için bir araya geldik. Birlik, beraberlik dayanışma içinde halkın iktidarını kurup yerel genele Türkiye’nin refah seviyesini yükseltecek iktidarı kuracağız. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Yolumuz fazla kalmadı, hep beraber mücadele ederek bunu kazanacağız” dedi.

‘HACİZLER PERSONEL MAAŞLARININ ÖDENMESİNİ ENGELLEMEYE YÖNELİK’

Atakum’un hakkı olan hizmetin elinden alınmak istendiğini kaydeden İYİ Parti Atakum İlçe Başkanı Selen Gülhan Çam, “31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Atakum Belediyesi’ni Millet İttifakı’nın beklenen büyük zaferi ile kazandık. Kazandık ama eski dönemden kalan borç yükünü, tabiri caizse ‘büyük bir enkazı’ da devraldık. Biz bu enkazı kaldırmaya çalışırken birileri enkaz üzerine enkaz ekleyip belediyenin çalışmasını engellemeye çalıştı. Halen de engellemeye çalışıyor. Değerli komşularım, biz Millet İttifakı olarak görevi devir aldığımızda belediyenin 220 milyon TL, İmar İnşaat Şirketi’nin de 40-45 milyon TL borcu olduğunu gördük. Üzerine bir de 65 milyon TL’lik taşınmaz satışı yapılmıştı. Bizim önceliğimiz halka hizmetken onların önceliği yandaşa hizmet olmuş gördük. Adam kayırma, yandaşın cebine kamunun parasını kaydırma, rant ve hırsızlık almış başını gitmiş. Biz geldik yalan, talan ve rantın önüne geçtik. İşte bu yüzden Atakum Belediyesi’ni çalıştırmak istemiyorlar. Buradan hali hazırda gecesini gündüzüne katan bin 300 personelimiz var. Hacizler bu insanların maaşlarının ödenmesini engellemeye yöneliktir. Sizlere hizmet için cansiperane çalışan personelin evine ekmek götürmesini engellemektir. Bu, insanların en doğal hakkı olan yaşam haklarını ellerinden almaktır. Atakum’un hakkı olan hizmeti elinden almak istemektir. Siyasi olarak ayak oyunları ile ‘Bakın, bunlar yönetemiyorlar’ algısı oluşturmak istemektir. Daha birkaç gün önce çiftçimize verdiğimiz sözü yerine getirmek isterken yapılan haciz Atakum’a, Atakumluya göz dağı vermektir. Atakum’un hizmet hakkını engellemektir. Çiftçinin alın teriyle para kazanmasını engellemektir. ‘Size hizmet yaptırmam, sizin icraatınızı da engellerim’ demektir. Kısacası ‘Atakum’un, Atakumlu’nun menfaatini değil kendi cebimizi düşünüyoruz’ demektir” şeklinde konuştu.

‘ATAKUM’UN DERTLERİYLE DERTLENDİĞİNİZİ BİLİYORUZ’

Başkan Cemil Deveci’nin yanında olduğunu belirten Çam, “Belediye başkanımızın makam odasını haczetmek ise ‘Ben senin oturduğun koltuğu da masayı da alırım’ demek, Atakumlu’nun sandıkta gösterdiği iradesine el koymak o iradeyi yok saymak demektir. Bütün bunlar olmamış gibi bir de belediyemizin İller Bankası’ndan defalarca kredi talep etmesi ve alamamışlığı vardır. Bugüne dek hiçbir talebimiz olumlu cevap alamamıştır. Bu demektir ki aslında Millet İttifakı’nın Atakum Belediyesi’ne, dolayısıyla sizlere hükümet eliyle operasyon çekilmektedir. Ama biz şunu çok iyi biliyoruz sizin iktidar gücünüz varsa bizim de Atakumlu’dan aldığımız sevgi gücümüz ve Atakum’a olan inancımız var. Unutmayın ki, and olsun ki er ya da geç Atakum’un Atakumlunun üzerine uzanmış o kirli elleri, hastalıklı zihniyeti buradan uzaklaştıracağız. Millet İttifakı’nın paydaşı olarak, ‘Dost iyi günde değil, kötü günde belli olur’ şiarıyla haraket ederek Başkanımızın yanındayız. Atakum için gece gündüz uyumadığınızı, Atakum’un dertleriyle dertlendiğinizi biliyoruz. Biz Atakumlular olarak sizlere inanıyor ve güveniyoruz. Allah yardımcınız olsun” dedi.

‘İYİ PARTİ İL TEŞKİLATI OLARAK HER ZAMAN YANINIZDAYIZ’

Millet İttifakı’nın tüm gücüyle millete hizmet ettiğini kaydeden İYİ Parti Samsun İl Başkanı Hasan Aksoy, “31 Mart Yerel Seçimleri’nde bu millet yerelde ‘Artık ülkeyi Millet İttifakı yönetecek’ mesajını verdi. Fakat tüm Türkiye’de olduğu gibi, İlkadım’da olsun, Atakum’da olsun millete hizmeti engellemek için devletin bütün imkanlarını fütursuzca kullanıp mücadele ediyorlar. Ama nafile. Nasıl bu millet 31 Mart’ta bunlara ‘Gideceksiniz’ dedi. En yakın seçimde de bu millet bunları iktidardan da gönderecektir. Asla ümitsizliğe, yılgınlığa düşmeyeceğiz. Gece gündüz çok çalışacağız. Gidilmedik köy, çalınmadık kapı; girilmedik sokak bırakmayacağız. Allah’ın izniyle biz bunları iktidardan da göndereceğiz. Uğraşmaları, çabaları beyhudedir. Gideceksiniz. Millet İttifakı tüm gücüyle gelip millete hizmet edecek. Biz en başından olduğu gibi, Başkanımız Cemil Deveci’nin bu zorlukların üstesinden geleceğinden sonuna kadar eminiz. İYİ Parti İl Teşkilatı olarak her zaman yanındayız, yanında duracağız” diye konuştu.

‘ATAKUM BELEDİYESİ’NDEN EKMEK YİYEN BİNLERCE İŞÇİYLE Mİ SORUNUNUZ VAR?’

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci’nin hizmet için yollara düştüğünü vurgulayan CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel, “Değerli dostlarım, Atakum halkının teveccühüyle Cemil Başkanımız mazbatasını aldı. Atakum Belediyesi’ni devraldığımız gün, biraz önce sayın başkanımızın söylediği gibi yaklaşık 300 milyon lira borç, 60 milyon liralık mülk satılmış, yaklaşık 400 milyon lira bütçe kullanılmış ve üzerine oturduğumuz milyonlarca lira borçla Atakum Belediyesi devralınmış. Sayın Belediye Başkanımız görevi aldığı günden bugüne kadar ağlanmadı ve sızlanmadı. Tek derdi şehrini aydınlık günlere taşımak, Atakum’a hizmet etmek ve Atakum halkının refahı için çalışmaktı ama göreve başladığı ilk gün makam aracı, hizmet araçları haczedildi. Yetmedi, çay ocakları haczedildi. Yetmedi, banka hesaplarına bloke koyuldu. Yetmedi, daha bundan iki gün önce köylülerimizle ilgili bir açılış yapıldığı gün kilit parke fabrikası haczedildi. Yetmedi, sayın Başkanımızın makam odası haczedildi. Artık bardak taştı. Sizin Allah’tan korkunuz yok mu? Siz bunlara yaparak Atakum halkına ceza vermeye çalışıyorsunuz, Cemil Deveci’ye değil. Cemil Deveciler gelir geçer. Makamlar gelir geçer. Hizmet için yollara düştü bizim belediye başkanımız. Biz Atakum’un refahı için uğraşıyoruz, garibanın derdiyle uğraşıyoruz. Atakum’daki emekçinin, emeklinin derdiyle uğraşıyor bizim Belediye Başkanımız. Böyle bir yönetim anlayışı yok. Atakum Belediyesi’nden ekmek yiyen binlerce işçiyle mi sorununuz var? Atakum Belediyesi’nden hizmet bekleyen 220 bin nüfusla mı sorununuz var? Buradan dosta düşmana sesleniyoruz, izin vermeyeceğiz. Millet İttifakı burada, ilçe başkanlarımız burada, meclis üyelerimiz burada, Atakum halkı burada, elbirliğiyle Belediye Başkanımıza sahip çıkacağız. Buradan dosta düşmana ilan ediyoruz” dedi.

‘İCRALARLA GERİ ADIM ATTIRACAĞINI SANANLAR, KENDİ AKLINI SORGULASIN’

Siyaset ve belediye başkanlığının hizmet yarışı olduğunu hatırlatan CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel, “En iyi ben yaparım’ diyenleri meydana bekliyoruz. Atakum Belediyesi’ni en iyi ben yönetirim diyenleri yüreklice sahalara çıkmaya bekliyoruz. Bu hak, Atakum halkı tarafından Cemil Deveci başkanımıza beş yıllığına verilmiştir. Biz, demokratikçe, mertçe, yüreklice yarışa her zaman varız ama belden aşağı vuruşlarla hacizlerle, icralarla belediye başkanımıza geri adım attıracağını sananlar kendi akıllarını sorgulayacaklar. Atakum halkı burada, Samsun burada, Cumhuriyet Halk Partisi burada, İYİ Parti burada. Buna kesinlikle izin vermeyeceğiz. Hep birlikte, omuz omuza Atakum’u, Türkiye’yi aydınlık yarınlara taşıyacağız. Bizlere destek veren, Belediye Başkanımızı yalnız bırakmayan Atakum halkına teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca siyasi partilerimize, bu emeğe saygı duyan, sahip çıkan Meclis üyelerimize, demokratik kitle örgütlerimize, Atatürkçülere, yurtseverlere teşekkürlerimi, saygılarımı, şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı. Halk şairi Hasan Akbaş da Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci için kaleme aldığı şiiri okudu. Akbaş, şu dizeleri seslendirdi: “Kimdir diye sorma sakın, erenlerin balıdır o. Derde deva tüm halkımın tutunacak dalıdır o. Allah birdir sözü gibi; işçi, memur özü gibi. Değer verir gözü gibi, çalışanın elidir o. Ne haram yer ne yedirir, elde olanı yetirir. Hakça bir düzen getirir, adaletin diridir o. İnsanlık olunca konu asla demez, geçin onu. Ayırt etmez şunu bunu Ahmet, Mehmet, Ali'dir o. Mazlumun elinden tutar, huzuru önüne katar. Mutluluğa adım atar, uçan kuşa bölüdür o. Akbaş der ki tende canım, damarımda akan kanım. Cemil Deveci Başkanım, Atakumun gülüdür o. Atakumun gülüdür o.”

‘HİÇ MERAK ETMEYİN, ATAKUM EMİN ELLERDE’

Millet İttifakı’nın gerçekleştirdiği destek eyleminde bir araya geldiği Atakumluları, “Hiç merak etmeyin Atakum emin ellerde” sözleri ile selamlayan Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Atakum Belediyesi’ni içinde bulunduğumuz koşulları doğru algılayan, yorumlayan, tahlil eden, Atakum halkının ihtiyaçlarını ve önceliklerini iyi planlayan; Atakum halkının vergileriyle oluşmuş Atakum Belediyesi bütçesini kendi bütçesinden daha büyük bir itinayla harcamaya gayret gösteren bir kadro yönetiyor. Evet zor bir süreçten geçiyoruz. Belediyenin ve Türkiye’nin şartları ağır. Türkiye’de zor bir süreçten geçiyor. Halkımızın içinde bulunduğu koşullar ağır, bunu biliyoruz. Ama Atakum Belediyesi’nin alacaklıları merak etmesinler. Atakum Belediyesi bu devletin bir birimi, kim ne derse desin biz öyle görüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin bir birimiyiz. Bu kent, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusunun adını taşıyor. O nedenle kimsenin alacağı bu belediyede kalmaz, kalmayacak. Hiç kimse tereddüt etmesin. Zorluklarımız var ama planlamamız ve çalışmalarımız var. Her yerden önümüz kesiliyor ama olsun Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin hangi koşullarda kurulduğunu biliyoruz. Buradan çıkacağız. Atakum Belediyesi de Türkiye Cumhuriyeti Devleti de çıkacak. İçinde bulunduğumuz bu zor koşullardan siz de çıkacaksınız. Daha mutlu, yaşanabilir bir ülkeyi birlikte kuracağız. O nedenle çok teşekkür ediyorum. Sizin ve Atakumluların desteğinin enerjisi bu anlattıklarımı yapmaya yeter. Arkamda kale gibi meclis üyeleri var, onun arkasında örgütümüz var; yanımızda siz varsınız, Türkiye Cumhuriyeti halkı, Atakumlular, Samsunlular var” diye konuştu.

‘SANDIKTA BANA VERİLEN GÖREVİN GEREĞİNİ YERİNE GETİRİYORUM’

Atakum Belediyesi’nde kimsenin ekmeği ile oynamadıklarını belirten Başkan Deveci, “Baştan beri özen gösteriyorum. Türkiye zor bir süreçten geçiyor. İşsizlik oranı çok yüksek. İşsiz bir babanın partisi ne olursa olsun benim yüreğimi yakıyor. Ben böyle bir kalp taşıyorum. Böyle bir vicdana sahibim ben. O nedenle ‘Ben çalışıyorum, buradan kazandığım parayı çocuklarıma helal ettirmek istiyorum’ diyen kimsenin ekmeğiyle oynamadık. Yaklaşık 300 bin nüfuslu bir kent, bir yığın ihtiyacı var. Geride bin 250 çalışan ve aileleri var; ikisi arasında kamu dengesi kurmaya çalışıyorum. Atakum Belediyesi’nden de alacakları olan var, bu hakları ona da itiraz etmiyorum. Çalışanların maaşını vermeye çalışıyoruz; 300 bin nüfuslu kentin öncelikli, vazgeçilmez ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Geçmişte yapılan borçları ödemeye çalışıyoruz. Bu bir plan, zaman gerektiriyor. Bize biraz anlayış göstermelerini diliyorum. Atakum Belediyesi’nden alacaklarını alamadılar da DSİ’den, Karayolları’ndan, devletin başka birimlerinden alabildiler mi? Hep beraber aynı sorunu yaşıyoruz. Evet bizim diğerlerinden daha farklı sorunlarımız var. Bizim biraz adımlarımız sayılıyor. Ama olsun AKP’li, CHP’li, MHP’li, İYİ Parti’li Atakum’da yaşayan herkes burada. Kalbi, sevgisi, yüreği benimle. Bundan hiç kuşkum yok. Kimseye yan gözle, farklı bakmıyorum. Bana oy verdi, vermedi bakmıyorum. Oralarda değilim. İki yıldır Atakumlular bunu öğrendi. O nedenle bana, bu kadroya güvenin. Bu şehir hak ettiği biçimde yönetilecek, sizin vergilerinizle oluşturulan bütçelerini namuslu, dürüst, tertemiz ve vicdanlı biçimde en ihtiyaçlı olan alanlarda harcanacak ve çarşaf çarşaf siz de sunulacak. Atakum’un kadroları size her an hesap verebilir şekilde çalışıyor. O kadroya ulaştık. Başta biraz zorlandık, tökezledik; biraz birbirimizi tanımaya çalıştık ama örnek bir Atakum Belediyesi kadrosunu oluşturduk. Göreceksiniz Atakum yönetim ve belediyecilik anlayışıyla, halkla iç içeliğiyle örnek olacak. Hani benim bir sözüm vardı, ‘Benim elim herkesin omzunda olacak’ sözü hayata geçecek. Irkı, mezhebi, cinsiyeti, partisi ne olursa olsun Atakumlular, Atakum’un yurttaşıdır, bu yüzden hiçbir ayrım olmayacak. Ben sandık hesabı yapmıyorum. Sandık bitti. Sandıkta bana verilen görevin gereğini yerine getiriyorum ve getireceğim. Sıkça söylüyorum, iyi bir yönetici, iyi bir belediyeci veya belediye başkanı olamayabilirim. Herkesin fikrini alıp ortak akıl oluşturmaya çalışıyorum. Ama bir şeyden asla taviz vermem. Bana destek veren, ‘Cemil Deveci iyi adamdı’ diyen kimsenin başını öne eğeceği bir davranışın içinde asla olmam. Asla olmayacağım. Atakum’un tapusunu verseler olmayacağım. Bu benim değerlerim, ilkelerim ve bana güvenen bu kadro için çok önemli bir karar olduğunu biliyorum. Ben sadece bunun arkasından gideceğim. Bu zaten tüm sorunları bugün değilse de yarın çözecek buna yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı.