Milletvekillikleri düşürülen üç isim TBMM'nin sitesinden çıkarıldı

04 Haziran 2020 Perşembe, 18:42

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile HDP’nin Hakkari Milletvekili Leyla Güven ve Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları’nın milletvekillikleri haklarında kesinleşmiş yargı kararları olduğu gerekçesiyle düşürüldü. TBMM'nin internet sitesinde ise jet hızıyla güncelleme yapıldı.

Berberoğlu, Güven ve Farisoğulları’nın isimleri, kararının açıklanmasından hemen ardından TBMM’nin sitesindeki ‘Milletvekilleri’ sayfasından çıkarıldı, ‘Milletvekilliği Sona Erenler’ sayfasına taşındı.Vekillerin isimlerinin yer aldığı sayfalardaki bilgiler kısmına "ANAYASAYA GÖRE MİLLETVEKİLLİĞİNİN DÜŞMESİ - 04.06.2020" ifadeleri eklendi.





Milletvekilliği Sona Erenler listesinde vefat eden Erdin Bircan (CHP), Kazım Arslan (CHP); bakan olarak atanan Mevlüt Çavuşoğlu, Süleyman Soylu, Berat Albayrak, Abdulhamit Gül; belediye başkanlığını tercih eden Tanju Özcan (CHP-Bolu), Bedia Özgökçe Ertan (HDP-Van), Ayhan Bilgen (HDP-Kars) Adnan Selçuk Mızraklı (HDP-Diyarbakır), Fatma Kaplan Hürriyet (CHP-İzmit) bulunuyor.







