Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, altın madalyanın sahibi oldu

Boksta 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları kadınlar 51 kilo finalinde Buse Naz Çakıroğlu, İngiliz rakibi Charley-Sian Davinson'u mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Paris'te düzenlenen turnuvada daha önceden yarı finale kalarak olimpiyat barajını aşmış olan Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusu Çakıroğlu, bu başarıyla yetinmedi ve Türkiye'ye altın madalyayı getirdi.

Günün bir diğer müsabakasında milli kadın boksör Busenaz Sürmeneli, 69 kilo finalinde Alman Nadine Apetz ile karşılaşacak. Olimpiyat Oyunları'nın resmi sosyal medya hesabı, Buse Naz Çakıroğlu'nun sevincini şu şekilde paylaştı:

"YES!!"



Buse Naz Cakiroglu's reaction after winning the Flyweight Final says it all. #StrongerTogether #Boxing #RoadToTokyo2020