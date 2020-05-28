Milli Eğitim Bakanı uzaktan eğitim için tarih verdi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 19 Haziran’a kadar uzaktan eğitimle derslerin takibinde olacaklarını söyledi.
Ziya Selçuk, velilerden, "çocuklar sıkıldı" diye uzaktan eğitimi boşlamamaları ricasında bulunarak, "Biz,19 Haziran'a kadar uzaktan eğitimle derslerin takibindeyiz" dedi.
Bakan Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Velilerimizden ricam 'Çocuklar sıkıldılar' diyerek uzaktan eğitimi boşlamamalarıdır. Okul açık olsaydı 'sıkıldı' diye eğitime ara vermeyip, bayram sonu derslere dönecektik. Biz,19 Haziran’a kadar uzaktan eğitimle derslerin takibindeyiz. Zorunluluk olmayabilir ama sorumluluk bâki" ifadesini kullandı.
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