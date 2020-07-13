Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan LGS açıklaması

13 Temmuz 2020 Pazartesi, 16:27

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 20 Haziran 2020 tarihinde 81 ilde gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezî sınavın sonuçları 16 Temmuz 2020 Perşembe günü açıklanıyor. Değerlendirme sürecinin tamamlandığını ve son kontrollerin yapıldığını belirten Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, süreçle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınav uygulaması, 20 Haziran 2020 tarihinde başarıyla gerçekleştirildi. İki oturum hâlinde uygulanan sınavın ilk oturumuna 1 milyon 472 bin 088 öğrenci, ikinci oturumuna ise 1 milyon 472 bin 303 öğrenci katıldı. 2019 yılındaki sınava 1 milyon 029 bin 555 öğrencinin katıldığı göz önüne alındığında, 2020 yılında sınava katılan öğrenci sayısında %43’e yakın bir artış gerçekleşti. Salgın döneminin koşulları ve sınava katılan öğrenci sayısındaki önemli artışa rağmen 2020 yılında merkezî sınav, sorunsuz bir şekilde uygulandı.”

"SORU İPTALİ YOK"

Sınav sonrasındaki süreçle ilgili değerlendirmelerde de bulunan Bakan Selçuk, şunları ilave etti: "Sınav sonrasında hiçbir soru iptali olmadı. Sınav sonuçları uzmanlarımız tarafından hazırlanan değerlendirme raporuyla birlikte 16 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacak. Değerlendirme raporunda sınavda öğrencilerin gösterdikleri performans ve testlerin özellikleri detaylı bir şekilde ele alınacak. 16 Temmuz 2020’de merkezî sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, aynı gün içinde Tercih Kılavuzu da açıklanacak. Sınav sonuçlarını öğrenen öğrenciler, aynı gün yayımlanacak Tercih Kılavuzu’nda yer alan kurallara göre tercih işlemlerine başlayabilecek."