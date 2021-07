Sınavlarla ilgili büyük tartışma: "Soruların hiçbir yayınevinin deneme test ve kitaplarında yer almadığı doğru mudur?"

18 Temmuz 2021 Pazar, 13:17

CHP Muğla Milletvekili Av. Burak Erbay, ÖSYM tarafından 2021 yılı üniversiteye giriş için düzenlenen TYT ve AYT sınavlarında yer alan soruların özellikle matematik testlerinde soru tipi ve zorluk seviyesinin bugüne kadar ÖSYM'nin soru havuzunda olmayan tip ve zorlukta olduğu, hatta bazı soruların müfredat dışı olduğu yönünde öğrenciler ve veliler tarafından yöneltilen şikayetleri bir soru önergesi vererek TBMM gündemine taşıdı.

ÖSYM’nin yıllardır sınav sorularının çalınması ile ilgili iddiaların hedefinde olduğunu söyleyen Erbay; “Yıllardır soruların çalınması nedeniyle zan altında olan ÖSYM, şimdide böyle bir iddia ile karşı karşıyadır. ÖSYM tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan ve milyonlarca öğrencinin geleceği için büyük önem taşıyan 2021 TYT ve AYT sınavlarının ardından sınav soruları ile ilgili çeşitli iddialar gündeme gelmiştir. Özellikle matematik testlerinde soru tipi ve zorluk seviyesinin bugüne kadar ÖSYM'nin soru havuzunda olmayan tip ve zorlukta olduğu, hatta bazı soruların müfredat dışı olduğu öğrencilerin en önemli şikayetlerinin başında gelmektedir. Gençlerimizin geleceğini belirleyecek bu denli önemli bir konuda ileri sürülen iddialar çok vahimdir.” dedi.

Öğrenciler ve aileleri tarafından dile getirilen iddiaların Milli eğitim Bakanı tarafından cevaplanması için TBMM’ye bir soru önergesi verdiğini ifade eden CHP’li Erbay, “Bu iddiaların bir an önce açıklığa kavuşturulması gerekiyor, binlerce öğrencimizin geleceğini belirleyecek sınavların her yıl şaibe konusu olması kabul edilebilir bir durum değildir. Her zaman söylediğimiz gibi eğitim bir ülkenin geleceğidir ve nitelikli eğitim liyakatlı ellerle mümkündür. Ancak her alanda olduğu gibi eğitim alanında da liyakat değil yandaşlık ve sadakat esas alınmaktadır. Bu nedenle eğitim alanında dünya sırlamasında sürekli geriye gidiyoruz. ÖSYM’nin düzenlediği son sınavlar da bu durumun açık göstergesidir.” şeklinde konuştu.

BAKAN SELÇUK'A SORULAR

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Erbay, Bakan’a şu soruları yöneltti;

1) TYT ve AYT sınavlarında matematik sorularının ÖSYM'nin soru havuzunda olmayan tip ve zorlukta sorulardan seçildiği doğru mudur?

2) Bu soru tiplerinin Milli Eğitim Bakanlığı onaylı olan hiçbir yayınevinin deneme test ve kitaplarında yer almadığı doğru mudur?

3) Bu soruların bir kısım mecralarda yer aldığı yönünde iddialar doğru mudur?

4) Covid-19 salgını şartlarında öğrenciler eğitime erişememişken soruların müfredat dışı konulardan olduğu doğru mudur?

