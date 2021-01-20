Milli Savunma Bakanı Akar: Önümüzdeki dönem çok önemli gelişmeler olabilir

20 Ocak 2021 Çarşamba, 09:52

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın başkenti Bağdat ve Erbil’deki temaslarının ardından açıklamalarda bulundu.

Akar, “Önümüzdeki dönemde uygun mekanizmaları kurmak suretiyle Türkiye-Irak, Türkiye-Erbil arasındaki iş birliği terörle mücadele konusunda çok önemli birtakım gelişmelere sebep olabilecek” dedi.

Bakan Akar, şöyle devam etti:

“PKK’nın herhangi bir şekilde kaçacak deliğinin kalmadığını ve bunların sonlarının geldiğini söyleyebiliriz. Çalışmaları sürdürecek, heyetlerarası görüşmelere devam edeceğiz. Bunların da kısa zamanda araziye çok olumlu şekilde yansıyacağına inanıyorum. Teröristlerin özellikle Sincar çevresinden tamamen ayrılmadığına dair bilgilerimiz var. Bu konuda özellikle Bağdat yönetimi, çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ettiler. Bizden yardım, destek isterlerse bunu da sağlamaya hazır olduğumuzu taraflara ifade ettik"