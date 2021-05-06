Milli sporcuya maske takmama cezası
2021 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na hazırlanan bisikletçi Semra Yetiş’e bisiklete bindiği sırada maske takmadığı için ceza kesildi.
Geçtiğimiz yıl Sakarya’da düzenlenen 2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası’nda elde ettiği dereceyle bu yaz düzenlenecek olimpiyatlara katılma şansı elde eden Semra Yetiş maskesiz bisiklete bindiği için ceza aldı.
Milli sporcu aldığı cezaya sosyal medya üzerinden tepki gösterirken şu ifadeleri kullandı, “Maskesiz bisiklete bindiğim için ceza yazan beni yazma diye yalvarttıran polisler görevlerini yapıyorlar, olimpiyatlara hazırlanan milli sporcuya ceza yazarak…”
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