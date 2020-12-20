Millie Bobby Brown, Russo Kardeşler'in yeni filminde başrol oynayacak

20 Aralık 2020 Pazar, 12:47

Millie Bobby Brown, Universal Pictures'ın bilim kurgu filmi The Electric State'te başrol oynayacak ve filmin yönetmenliğini ve yapımcılığını Anthony ve Joe Russo üstlenecek.

Beyazperde'nin haberine göre, Simon Stalenhag'ın aynı adlı resimli romanına dayanan proje, alternatif bir geleceğe dayanıyor ve kendisine gelen tuhaf ama tatlı bir robotun aslında kayıp erkek kardeşi tarafından gönderildiğini fark eden genç bir kızı (Brown) konu alıyor.

O ve robot, kardeşini her türden robotun olduğu hayali bir insan dünyasında bulmaya koyulur ve bu süreçte büyük bir komployu ortaya çıkarır. Russo Kardeşler yaptıkları açıklamada şunları söyledi: "Electric State'in teatral yayınlanmasını taahhüt eden Universal'la bu anlaşmayı yaptığımız için çok heyecanlıyız. Bu, film yapımcıları olarak bizler ve dünyanın dört bir yanındaki izleyiciler için inanılmaz bir haber. Sinemalarda filmleri yeniden deneyimleme fırsatı bulmamız önemli. Bu anlaşma, aynı zamanda, aşılar kullanılabilir hale geldikçe sinema salonlar pazarının geri döndüğünün olumlu bir işareti."

Marvel'ın gişe rekorları kıran filmleri Avengers: Endgame ve Avengers: Infinity War'u yönetmesiyle tanınan Russo'lar, 2017'den beri projeyi geliştiriyor. AGBO prodüksiyon aracılığıyla filmi yönetecek ve prodüksiyonu yapacaklar. Mike Larocca da AGBO çatısı altında yapımcılık yapacak. Andy ve Barbara Muschietti de yapımcılar arasında yer alacak.

Avengers filmlerinin senaryosunu yazan Christopher Markus ve Stephen McFeely, The Electric State'i de kaleme aldı. Brown şu anda telekinetik güçleri olan Eleven karakteri olarak Stranger Things'in dördüncü sezonunda yapım aşamasında. Filmleri arasında Enola Holmes, Godzilla vs. Kong, Damsel, A Time Lost ve The Girls I’ve Been sayılabilir.